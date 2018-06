Zakaj bi nas bilo strah kač?

18.6.2018 | 10:10

Dolenjske Toplice - V središču Dolenjskih Toplic je bilo včeraj polno velikanskih kač, strupenih pajkov in nenavadnih kuščarjev. Društvo Bioexo je namreč v kulturno-kongresnem centru na ogled postavilo hišne ljubljenčke svojih članov in tudi tokrat so si otroci v družbi staršev brezplačno lahko ogledali več vrst pitonov in druge živali, ki jih običajno lahko vidijo le prek televizijskih zaslonov in se jih običajno tudi bojijo.

A z obiskom njihove razstave, s katero gostujejo po različnih koncih države in tako so bili denimo septembra lani tudi v Šentjerneju, se marsikaj spremeni, saj lahko otroci kačo tudi pobožajo, nekateri so se z njimi fotografirali... Dogajanje je popestrila poslikava obraza, srečolov, palačinke in pa napihljiv grad na ploščadi pred centrom.

Tekst in foto: M. M.

Galerija