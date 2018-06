Že v prvem tednu manj prehitrih voznikov

18.6.2018 | 13:20

Prikazovalnik hitrosti so postavili v neposredni bližini osnovne šole in vrtca v Koprivnici. (Foto: Občina Krško)

Koprivnica - Občina Krško je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Sipronika na za pešce nevarnem odseku regionalne ceste Senovo – Podsreda, v neposredni bližini Osnovne šole Koprivnica in tamkajšnjega vrtca, postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«. Že v prvem tednu postavitve se je delež prehitrih voznikov na omenjenem odseku zmanjšal za 6 odstotkov, so bili zadovoljeni na krški občini.

»Zavedamo se, da je pot učenk in učencev v osnovno šolo v Koprivnici nevarna, zato je postavitev sistema, ki bo omogočal večjo varnost vseh ranljivih skupin udeležencev v prometu, še posebej osnovnošolcev na poti v in iz šole, prvi pomemben korak,« je poudaril krški župan Miran Stanko in dodal, da bodo na tem odseku po vzoru iz Krškega okolico oziroma cesto mimo osnovne šole v Koprivnici uredili še z dodatnimi poslikavami oz. horizontalnimi in vertikalnimi oznakami.

Novo pridobitev je pozdravil tudi ravnatelj koprivniške šole Jože Ivačič: »Opažamo, da veliko voznikov ne upošteva prometne signalizacije in vozi nad dovoljeno hitrostjo. Verjamemo, da bo nov merilnik hitrosti prispeval k umiritvi prometa in s tem povečal varnost naših učencev.«

Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo že tretje leto zapored ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 14 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V dveh letih je v okviru projekta po vsej Sloveniji postavljeno že 30 sistemov prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«, ki voznike za zgledno vožnjo pohvalijo ali jim pokažejo, da njihovo vedenje za volanom ni zadovoljivo. Hkrati pa shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ki so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si, na spletnih straneh občine in na miniračunalnikih v šolskih avlah, tudi v avli OŠ Koprivnica, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še dodali na občini Krško, je skupna prizadevanja za varnost v cestnem prometu podprl tudi eden od ambasadorjev projekta, nekdanji olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva Primož Kozmus, ki mu kot očetu dveh otrok varnost v prometu veliko pomeni.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija





starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni poznavalka Pred približno eno uro prikazovalnik ni delal. Sicer pa je tam že nekaj časa: nekaj mesecev, verjetno oz.najverjetneje več kot leto dni in ni neka nova pridobitev. Preglej samo prijavljene komentatorje