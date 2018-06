Padel z lestve in se hudo poškodoval

18.6.2018 | 12:20

V soboto nekaj pred 19. uro se je zgodila nesreča pri delu v Črnomlju. Policisti so ugotovili, da je 62-letni moški pri menjavi strešne kritine, potem ko se je povzpel po lestvi na višino okoli 2,5 metra, izgubil ravnotežje, padel in se huje poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Zagorela zidanica

Danes ponoči so bili novomeški policisti obveščeni o požaru zidanice v Stranski vasi. Gasilci so omejili in pogasili požar, ki je zajel ostrešje in zgornje prostore, po nestrokovni oceni pa je v požaru nastalo za okoli 1500 evrov škode. Kriminalistični tehniki so danes opravili ogled požarišča in prve ugotovitve kažejo, da naj bi bil vzrok za nastanek požara napaka v električni napeljavi. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Motorist trčil v avto

Policisti so bili v petek, 15. junija, nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Škocjanom in Zburami, kjer je 51-letni motorist zaradi vožnje po levi strani vozišča v ovinku trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 73-letni voznik. Motorist je po trčenju padel in se hudo poškodoval. Policisti mu bodo po zaključenem postopku zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Odnesel dva varilna aparata

V Grmu na območju Trebnjega je med četrtkom in petkom nekdo vlomil v prostore podjetja in odnesel dva varilna aparata. Škode je za okoli 1500 evrov.

Vlomil v več garaž

V Novem mestu je med četrtkom in petkom neznanec vlomil v več garaž ob stanovanjskem bloku. Odnesel ni ničesar, z vlomi pa je lastnike oškodoval za 300 evrov.

Vlomil v hišo, a odnesel nič

Brežiški policisti so bili v noči na soboto obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Glogovem Brodu. Po prvih ugotovitvah je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Pustili odklenjena vrata

V Zalogu pri Škocjanu je v noči na nedeljo nekdo skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Lastnike, ki jih v tem času ni bilo doma, je oškodoval za 2000 evrov.

Odnesel sef in prenosno blagajno

Med soboto in nedeljo je v Dolnji Težki Vodi neznanec skozi okno vlomil v poslovne prostore ter odnesel sef in prenosno blagajno z denarjem. Lastnika je oškodoval za 5000 evrov.

Sedem tujcev nezakonito čez mejo

V noči na nedeljo so črnomaljski policisti izsledili in prijeli dva državljana Pakistana, ki sta v okolici kraja Vukovci nezakonito prestopila državno mejo, policisti PP Brežice pa so v nedeljo popoldne v okolici Ponikev izsledili pet državljanov Irana, ki so ilegalno šli čez mejo. Vse tujce so po zaključenih policijski postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.