Na Krkinem dnevu skoraj 2300 zaposlenih in njihovih družinskih članov

18.6.2018 | 15:00

Za otroke so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirali tudi mini Piko olimpijado. (Foto: Krka)

Otočec - Teden dni po Krkinem športnem dnevu so organizirali še družabno srečanje krkašev, ki so ga poimenovali Krkin dan. Na otoški jasi se je v soboto zbralo skoraj 2300 zaposlenih, njihovih partnerjev in otrok. To je bil dan dobrega razpoloženja in veselja, na katerem so vsi prisotni lahko izbirali med številnimi zabavnimi dejavnostmi tako za otroke kot odrasle, so sporočili iz novomeškega podjetja.

Srečanja krkašev imajo dolgoletno tradicijo. Da je prav druženje tisto, ki med zaposlenimi spleta trdne vezi, v Krki vedo že od ustanovitve, zato že več kot šest desetletij ob poslovanju veliko pozornosti namenjajo tudi skrbi za dobre medsebojne odnose, so poudarili. In tako so tudi tokrat sodelavce in njihove družinske člane pripravili številne zabavne aktivnosti, poskrbeli so za pogostitev, za dobro razpoloženje je skrbela skupina Čuki, z energijo pa so vse prisotne napolnili akrobati iz skupine Dunking Devils, so našteli.

Otoška jasa se je spremenila v zabaviščni park z napihljivimi igrali, čarovnikom, ustvarjalnimi delavnicami in poslikavami obraza. Za otroke so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirali tudi mini Piko olimpijado in Mini Planico, kjer so najmlajši sodelovali v »olimpijskem« protokolu z olimpijsko himno, baklo in zastavo, ter se pomerili v štafetnih in družabnih igrah.

Krkašem so se pridružili tudi Žan Košir, eden slovenskih najboljših deskarjev v alpskih disciplinah na snegu, namiznoteniški igralec Bojan Tokić in nekdanji smučarski skakalec Franci Petek.

Da je druženje zaposlenih pomemben del Krkine kulture, poleg športnega in družabnega dne dokazujejo tudi na srečanjih ob dnevu Krkinih priznanj, novoletnih srečanjih po organizacijskih enotah in drugih druženjih, kot so srečanja invalidov, krvodajalcev, gasilcev, športnikov… Tradicionalno organizirajo tudi srečanje upokojenih sodelavcev, dobrodelno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva, odmevna je bila tudi družbeno odgovorna akcija V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove, ustanovili pa so tudi Krkino društvo upokojencev, so nanizali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Krka

Galerija