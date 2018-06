Najboljša riba je posavska riba

18.6.2018 | 14:55

Sevnica - Občina Sevnica je vključena v projekt LAS Najboljša riba je posavska riba, kjer sodelujejo šole v občini Sevnica.

Tako smo imeli sedmošolci OŠ Sevnica v četrtek, 7. junija, naravoslovni dan, ki ga je izvedel Kozjanski park (Dušan Klenovšek).

Odšli smo v Podbočje. Natančneje smo si ogledali eno od treh ribogojnic Gorišek. Lahko smo videli vse velikosti rib: od največjih do najmanjših. Vodič jih je tudi nahranil. Povedal nam je, da v njihovi ribogojnici gojijo samo postrvi in nekaj sulcev. Izvedeli smo veliko zanimivosti: ribe prepeljejo kot ikre iz Danske z avionom, da imajo zaščitno barvo, in sicer od zgoraj sivo, da jih manj opazimo, od spodaj pa svetlo sivo oz. belo, da jih druge ribe ne opazijo in ne pojedo. V bazenih merijo količino kisika, kajti tudi ribe lahko zbolijo, če ni dovolj kisika. Ugotavljali smo tudi, kako ribe dihajo in čemu imajo zračni mehurček. Odpravili smo se do izvira mrzlega potoka Studene. Pogovarjali smo se o naravnem in umetnem toku vode. Za konec smo odšli v bližnjo gostilno, kjer so nam pripravili ribje jedi. Njam, zelo okusno! Dobili smo še učne liste, ki smo jih rešili na en dva tri.

Ta dan mi je bil zelo všeč, saj sem se naučila veliko novega o gojenju sladkovodnih rib, pa tudi brezplačno je bilo za nas.

Tina Kolman, 7. c, OŠ Sevnica

