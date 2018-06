Vlak zbil občana pri Stranski vasi

18.6.2018 | 18:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.56 je pri naselju Stranska vas v občini Novo mesto ob železniški progi vlak zbil občana. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri prenosu in prevozu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju poškodovanega oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Delavec padel z odra

Danes zjutraj ob 8.45 je na Zaloški cesti v Novem mestu na gradbišču delavec padel z delovnega odra. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O nesreči so bile obveščene pristojne službe.

Poškodoval se je pri podiranju drevesa

18. 6. 2018 ob 13.16 se je v bližini naselja Javorovica, občina Šentjernej, pri podiranju drevesa poškodoval občan. Pred prihodom gasilcev so poškodovanca izpod drevesa rešili domačini. Gasilci PGD Šentjernej so oskrbeli ponesrečenca in ga predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto, ki so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O nesreči so bile obveščene pristojne službe.

Počil ventil, voda zalila klet

Danes ob 7.43 je v Kettejevem drevoredu v Novem mestu zaradi počenega ventila voda zalila klet v stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli glavni vodovodni ventil, izčrpali vodo in očistili prostore.

L. M.