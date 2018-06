V Brežicah svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu

18.6.2018 | 19:15

V Brežicah je v soboto nastopilo preko dvesto tekmovalcev iz 18 držav.

Brežice - Brežice so bile preteklo soboto zagotovo najmočnejše mesto sveta, saj se je v tamkajšnji športni dvorani odvilo IBFF svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildingu.

Nastopilo je preko 200 tekmovalcev iz 18 držav, Brežice pa se lahko po mnenju Duška Madžarovića, predsednika zveze IBFF in najuspešnejšega slovenskega bodybuilderja vseh časov, pohvalijo z brezhibno organizacijo dogodka na izjemnem nivoju. Slovenska izbrana vrsta je v zahtevni konkurenci osvojila dobre uvrstitve, enega največjih aplavzov dneva pa je nedvomno požel Sevničan Anton Žibert, ki je v kategoriji »nad 80 let« osvojil 1. mesto.

Ostale najboljše slovenske uvrstitve so:

- Anton Žibert - 1. mesto - kategorija OVER 80, Sevnica

- Miha Košir - 2. mesto - kategorija MR ATHLETIC in 3. mesto v kategoriji BODYBUILDING MIDDLE, Ljubljana (član California fitness Koper)

- David Berke - 2. mesto - kategorija BODYBUILDING MIDDLE, Murka Sobota

- Ljiljana Rajčević - 3. mesto - kategorija MISS FITNESS OVER 40, Portorž

- Franja Vaštag – 3. mesto – kategorija BEST ATHLETE BODYBUILDING OVER 60

- Robert Oković - 4. mesto - kategorija PHYSIQUE OVER 40, Celje (član California fitness Koper)

- Andrej Ušlakar - 4. mesto - kategorija PRO BODYBUILDING, Kranj (član California fitness Koper)

- Aleš Svetina - 4. mesto - kategorija FITNESS SMALL, Ljubljana

- Lovrenc Švegl - 4. mesto - kategorija JUNIOR, Murska Sobota

- Boštjan Kukovec - 5.mesto - kategorija FITNESS SMALL, Celje

- Jure Krempl - 5. mesto - kategorija FITNESS MODEL, Slovenska Bistrica (član California fitness Koper)

- Luka Filipič – 5. mesto – kategorija MR FITNESS TALL

- Nina Adrović - 6. mesto - kategorija FITNESS MODEL, Jesenice (članica California fitness Koper)

- Massimiliano Altin – 7. mesto – kategorija MR PHISIQUE OVER 40

- Jasmina Banovšek - 8. mesto - kategorija FITNESS MODEL OVER 35, Celje

- Jože Vincetič – 8. mesto – kategorija MR ATHLETIC TALL

Tudi ženske so se izkazale

Najboljša med ženskami, t.i. OVERALL zmagovalka, je postala romunska tekmovalka Elena Adasena Farcas, med moškimi pa je OVERALL slavil Chitharesh Kongarampilly Natesan iz Indije, ki si je tako pridobil tudi PRO karto. Sicer pa je bilo razpoloženje in počutje tekmovalcev iz vsega sveta v Brežicah ta konec tedna izvrstno. Obiskovalci so lahko uživali v izjemnih formah in dovršenih odrskih nastopih, za katere so številni udeleženci svetovnega prvenstva garali vrsto let. V večernem delu tekmovanja se je predstavilo tudi deset profesionalnih bodybuilderjev, ki so poskrbeli za spektakularen zaključek dogodka, ki ga bodo Brežice, fitnes ter bodybuilding svet, pomnili še zelo dolgo.

L. M., foto: Tomaž Potočan

Galerija