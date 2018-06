Karitas zbira za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami

Ljubljana - Slovenska karitas je nedavno začela z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Župnijske Karitas so že začele z zbiranjem prošenj socialno ogroženih družin za pomoč, so sporočili iz Slovenske karitas.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo tudi letos pomoč potrebovalo več kot 12.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, saj v letošnjem letu pričakujejo podoben obseg prošenj povezanih s šolo, ki že prihajajo na župnijske Karitas.

Preko poletja zbirajo nove velike črtaste zvezke, ki jih lahko ljudje prinesejo na najbližjo Karitas, Lahko darujejo tudi denar za pomoč otrokom na transakcijski račun: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo. S poslanim SMS sporočilom s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 pa lahko prispevajo 5 evrov za šolske potrebščine. Zgibanke s položnico bodo od nedelje dalje na voljo tudi po vseh župnijah.

V maju so v akciji Pokloni zvezek povabili osnovne šole in vrtce k zbiranju zvezkov za socialno ogrožene otroke. Odzvalo se je 258 osnovnih šol in 116 vrtcev, zavodov ali posameznih enot. Zbrani zvezki, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah, v teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas, so navedli.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Vse informacije pa so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Novemu mestu, Celju, Ljubljani, Mariboru, Kopru in Murski Soboti.

Lani je Karitas s šolskimi potrebščinami pomagal 12.549 otrokom. Dodatno je 1.368 otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti, v Botrstva Karitas je bilo vključenih 212 otrok, v sklopu dela župnijskih Karitas pa je bilo več kot 18.500 otrok vključenih v obdarovanja, delavnice, družabne dogodke in od tega 440 v centre za mlade in otroke. Poleg materialne pomoči nekatere Karitas pomagajo tudi z učno pomočjo.

Skupna vrednost navedenih programov je lani znašala 729.445 evrov, v programe Karitas pa je bilo skupaj vključenih 30.245 otrok in dijakov. Sredstva so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, večji del pa je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, so med drugim še dodali v Slovenski karitas.

