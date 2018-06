Gorela klimatska naprava

19.6.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.42 je na Lokvah pri Črnomelju na stanovanjski hiši gorela zunanja enota klimatske naprave. Še pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj so požar pogasili domači. Gasilci so območje požara preventivno pregledali s termo kamero.

Našel garanato

Ob 14.34 je občan v naselju Rašica v občini Velike Lašče naletel na 100 milimetrsko topovsko granato, Italijanske izdelave iz obdobja II. svetovne vojne. Posredovala sta pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije, ki sta granato odstranila ter jo odpeljala v skladišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 6:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, TP DOL. GRIBLJE, TP DRAGOŠI, TP GOR. GRIBLJE, TP GRIBLJE, TP KRASINEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 17:00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, TP STUDENEC, TP PEKEL, TP PARADIŽ in TP CVIBLJE 2;

- od 7:30 do 14:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu 7. KRO 11.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP.;

- od 7:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO;

- od 10:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto:

- med 8. in 10. uro na območju TP Kostanjevica otok izvod Ulica Talcev desno smer klavnica,

- med 11. in 13.30 uro na območju TP Kostanjevica otok izvod Oražnova parne,

- med 7.15 in 7.50 uro ter med 14. in 14.30 uro na območju TP Pijana gora,

- med 7.25 in 8.45 uro ter med 13. in 13.55 uro na območju TP Ardro.

M. K.