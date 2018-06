Verdijev Rigoletto navdušil v Škocjanu

19.6.2018 | 09:10

Igral je Komorni orkester Ljubljana pod vodstvom Igorja Švare.

Škocjan - V Škocjanu si je bilo pred dnevi mogoče že šesto leto zapored ogledati operno predstavo na prostem, sredi trga, pod cvetočimi lipami. Tokrat je bila to opera Rigoletto velikega italijanskega skladatelja Guiseseppeja Verdija.

Škocjanska publika je bila navdušena.

Rigoletto uvrščajo v sam vrh Verdijevega ustvarjanja, s to opero se je Verdi zapisal med najpomembnejše operne skladatelje vseh časov. Opero so v produkciji Glasbenega gledališča Figaro za tokratno izvedbo malce spremenili, dogaja se v današnjem času, v nekem baru. Tragična opera v dveh dejanjih, ki govori o nepredvidljivosti človekove usode, je postregla z veliko znanimi in priljubljenimi arijami, ter navdušila okrog 350-glavo občinstvo, ki je ansambel nagradili z bučnim aplavzom. Ljudje so prišli ne le iz škocjanske doline, ampak tudi iz okoliških krajev in mest.

Urška Kastelic in Blaž Gantar

Perger - pobudnik, režiser, solist

Glavno vlogo Rigoletta je odigral režiser predstave Zdravko Perger, priznani slovenski operni pevec in solist, baritonist ljubljanske opere ter direktorju koncertne agencije Figaro, ki si je pred leti svoj drugi dom omislil na Dolenjskem. Tako v sodelovanju z Občino Škocjan že nekaj let pripravi operno predstavo sredi občinskega središča.

Ostale vloge so odigrali: Urška Kastelic, Blaž Gantar, Tomaž Štular, Barbara Sorč, Robert Brezovar, Rusmir Redžić. Marko Ferjančič, Janko Novak in Jernej Jenko, manjšo vlogo natakarja pa škocjanski župan Jože Kapler - kar je tudi že tradicionalno. Igral je Komorni orkester Ljubljana pod vodstvom dirigenta Igorja Švare.

Župana Jožeta Kaplerja (igral je natakarja) so še posebej toplo pozdravili.

Ob koncu predstave se je župan Jože Kapler zahvalil Pergerju in vsem, ki so sodelovali v operni predstavi, pozabil ni niti sponzorjev niti domačih gasilcev, ki so pomagali pri postavitvi scene. Vesel je, da imamo Dolenjci privilegij in si lahko opero ogledamo dobesedno doma in nam ni treba v operno hišo v Ljubljano ali kam drugam. Upa, da bo Perger vztrajal in si bo prihodnje leto ob občinskem prazniku Knobleharjevo spet mogoče ogledati novo operno predstavo.

Perger se namreč trudi operne predstave uprizarjati tudi po manjših krajih Slovenije.

Zdravko Perger v vlogi Rigoletta

»Prepričan sem, da tudi podeželje potrebuje to zvrst glasbene umetnosti, predvsem zaradi spoznavanja in ohranjanja spomina na preteklo zgodovino premnogih evropskih nesmrtnih ustvarjalcev klasične glasbe. Njihova dela - od oper, operet, simfoničnih del, pa do sakralnih skladb, kot so oratoriji in maše - so postala del visoke evropske kulture, ki jo posnema svet na vzhodu in zahodu. Za vso to glasbo lahko rečemo, da je naša glasba, glasba Evropejcev, med katere spadamo. Evropejci smo lahko ponosni, da smo s tovrstno kulturo uspeli zasvojiti prav ves svet. Zato moramo tudi bolj oddaljenim krajem, ki nimajo prav blizu operne hiše ali filharmonije, pripeljati opero npr. na njihov mestni trg, v športno dvorano, itd. in jim jo predstaviti,« pove Zdravko Perger.

Doda še, da v tej njihovi zgodbi ne gre toliko za prestiž, »temveč se trudimo po najboljših možnostih približati našo glasbeno umetnost ljudem: da jo poslušajo in gledajo ter jo pristno podoživljajo, tako, kot je. Srečni smo, če se jih je dotaknila in duhovno obogatila.«

Besedilo in foto: L. Markelj

