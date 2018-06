Brez pritožbe bi ga že imeli

V opuščenem kamnolomu načrtujejo postaviti gasilski poligon. (Foto: R. N.)

Žužemberk - Občina Žužemberk že od leta 2016 v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije v opuščenem kamnolomu v Žužemberku načrtuje postavitev regijskega gasilskega vadbenega poligona. Predvideno je bilo, da bi ga postavili že lani, a se je nekoliko zataknilo.

»Projekt je bil v fazi pridobivanja soglasij in na soglasje, ki ga je dala Agencija RS za okolje (Arso), se je pritožila nevladna organizacija ROVO,« pojasnjuje župan Franc Škufca. Arso je namreč izdal sklep, da za nameravani poseg na predvidenem območju ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvena soglasja, a kot so za Dolenjski list odgovorili z ministrstva za okolje in prostor, se je zoper ta sklep pravočasno pritožila omenjena okoljevarstvena organizacija iz Novega mesta. »Pritožnica je zatrjevala, da na zadevnem območju ni možna nikakršna gradnja ali opravljanje kakršnih koli dejavnosti, dokler se ne opravi celovita ekološka sanacija omenjenega onesnaženega območja. Občini je očitala kršitev zakonodaje glede sanacije kamnoloma, predvsem pa glede odlaganja odpadkov in ravnanja z njimi,« so za naš časopis sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Pristojno ministrstvo je pred nekaj tedni pritožbi ugodilo in zadevo vrnilo Arsu v ponovni postopek. Kot navajajo, je bil glavni razlog odločitve v neskladju z navedbami nosilca posega v sami vlogi, podani v predhodnem postopku. »V postopku na prvi stopnji namreč občina ni navajala, da naj bi bili ob izvedbi predvidenega posega uporabljeni tudi kupi gradbenih odpadkov oziroma da bo sanacija prisotnih odpadkov potekala v okviru predvidenih del, za katere je bil izdan izpodbijani sklep,« so pojasnili na ministrstvu. Dodali so še, da teh trditev v postopku pred izdajo izpodbijanega sklepa nosilec posega ni navajal, Arso pa jih posledično ni upošteval pri presoji relevantnega dejanskega stanja. »Dejansko stanje posledično ni bilo popolno in pravilno ugotovljeno, zato je bil tudi izdan sklep nezakonit.«

Župan odgovarja, da je predvideno sortiranje materiala, ki se je nakopičil v opuščenem kamnolomu. »Trdi deli se lahko vgradijo nazaj, drugo se odpelje na deponijo, istočasno pa se bo izvedla tudi sanacija brežin,« pravi Škufca. Po njegovih besedah je tam okoli 80 ton materiala, zato bodo počakali na ponoven sklep Arsa. »Gradbeno dovoljenje bi že imeli, če ne bi bilo pritožbe,« je prepričan župan. Če bo treba narediti še presojo vpliva na okolje, bo to dodaten strošek za občino, projekt pa bi se lahko zamaknil za eno leto. Regijski poligon zaradi tega po njegovih besedah sicer ni ogrožen, saj so z gasilsko zvezo dogovorjeni, da se ga postavi na tem območju. Bo pač nekoliko kasneje, kot je bil sprava predviden.

Z vprašanjem, kakšni so bili razlogi, da so se pritožili na sklep Arsa, smo se obrnili tudi na ROVO, od koder so nam sporočili: »Nevladna okoljevarstvena organizacija ROVO v celoti prereka izdajo sklepa Arso, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja za predlagan poseg, in sicer pri naslednjih dejstvih: napačna ugotovitev dejanskega stanja bivšega kamnoloma, po poteku rudarske pravice ni bilo izdane vloge za opustitev izkoriščanja in nujno izvedene sanacije kamnoloma ter opravljenega tehničnega pregleda sanacije, iz OPPN-ja občine Žužemberk ni bilo razvidno, ali je bil izveden izbris iz katastra kamnolomov oz. ali je bila oddana vloga za opustitev rudarjenja ali izkoriščanja kamnoloma ali opravljena sprememba namembnosti. Najbolj pa sta na našo odločitev vplivala ignoranca pristojnih na Občini Žužemberk in dejansko stanje navedenih zemljišč izgradnje cestne in komunalne infrastrukture za območje Poslovne cone Klek – Žužemberk s pretiranim onesnaženjem z odpadki ali črnim odlagališčem gradbenih odpadkov.«

Na občini pravijo, da bo poligon velika pridobitev ne samo za Žužemberk, temveč za celotno regijo, saj je namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev na regijskem in lokalnem nivoju.

