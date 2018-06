Najboljša podjetniška ideja dijakov SPSŠ Krško

19.6.2018 | 10:00

Krško, Novo mesto - Dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško, program Tehnik računalništva, so pri predmetu Uporaba IKT pri poslovanju razvijali poslovne ideje.

Na vabilo Fakultete za ekonomijo in informatiko, Univerze v Novem mestu, so se udeležili 1. podjetniškega natečaja. Dijaki oddelka R2A Anej Vovčak, Magdalena Kuhar, Dejan Božič in Mitja Kraševec so pod mentorstvom Kriste Lapuh Krulc zmagali. Njihova ideja je bila prepoznana za najboljšo podjetniško idejo v kategoriji srednjih šol. Na tekmovanju je sodelovalo 19 šol iz cele Slovenije. Prepričala je ideja: Dostava lokalne hrane z receptom. Tekmovanja so se udeležili tudi dijaki Gimnazije Krško pod mentorstvom Nataše Rostohar, ki so prav tako predstavljali zanimive in uporabne ideje.

Krista Lapuh Krulc, mag. inž.en.,

Šolski center Krško-Sevnica