​Fizika za najmlajše z Jonom Judežem

19.6.2018 | 10:15

Novo mesto - V torek, 5. junija, nas je v podaljšanem bivanju na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto obiskal naš bivši učenec Jon Judež, dijak 3. letnika Gimnazije Novo mesto. Jon redno prihaja kot prostovoljec v podaljšano bivanje že vrsto let. Tokrat nam je pripravil malo fizikalno raziskovalnico.

Najprej smo vsi skupaj razmišljali, kaj je fizika in s čim se ukvarja. V nadaljevanju smo se pogovorili o magnetih, se spomnili, kje jih uporabljamo doma ter preizkusili nekaj manjših. Opazovali smo, kako magnet koščke kovine uredi v čudovito sliko in poskusili, kaj se zgodi, če magnet spustimo v bakreno cev. Vsi smo bili namreč presenečeni, ko smo ugotovili, da pride ven šele po dolgem času »potovanja« skozi cev. Na koncu je Jon povedal, da obstajajo tudi tako močni magneti, ki se jih zelo težko loči in navdušeno smo opazovali, ko nam je enega takšnega pokazal.

Jonovih obiskov smo vedno zelo veseli in komaj čakamo na nove poskuse iz fizike za najmlajše.

Helena Murgelj

