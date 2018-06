OŠ Šmihel na 1. mednarodnem festivalu Rastoča knjiga

19.6.2018 | 10:30

Novo mesto - Slovenska Rastoča knjiga v tem letu praznuje svojo 18. obletnico, ki je posvečena ljubezni – ljubezni do knjig in znanja, kulture in v znamenju miroljubnega in ustvarjalnega mednarodnega sodelovanja.

Prijaznemu povabilu na praznovanje v Ljubljano smo se odzvali tudi na Osnovni šoli Šmihel. Prvi del prireditve je potekal v Festivalni dvorani, kjer smo lahko na stojnicah predstavili dejavnosti, ki na šolah potekajo v okviru projekta. Iva Baša, Alja Bukovec in Petra Lozar so poskrbele, da je bila naša stojnica dobro obiskana. V nadaljevanju je sledila bogata predstavitev trinajstih tujih Rastočih knjig. Nam je pripadla ta čast, da smo lahko v sodelovanju z OŠ Drska predstavili Cankarjeva in Prešernova izbrana dela. Brezhiben in suveren nastop Tomaža Grila v vlogi Cankarja in Matevža Hvaleta v vlogi krčmarja, ki sta dokazala, da tudi njima niso tuje znamenite misli velikega slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika, sta požela veliko navdušenja in močan aplavz. V 10-minutnem nastopu so učenci doživeto interpretirali odlomke in verze, ki so se jih naučili na pamet. Po kratkem odmoru sta sledili dve okrogli mizi. Ravnatelji in nekateri pomembni akterji projekta Rastoča knjiga so spregovorili o vključevanju v projekt in o vrednotah, ki jih lahko ob tem razvijamo.

V drugem delu se je dogajanje preselilo v park Navje, kjer nas je ob kipcu deklice z Rastočo knjigo s svojimi verzi nagovoril pesnik Boris A. Novak. Deklica je simbolno zrasla za misel »Pesnik je vrtnar tišine«, ki jo je zapisal prej omenjeni pesnik. Bogato celodnevno dogajanje je učence in mentorici Meto Dragman ter Mojco Klobučar obogatilo ter navdalo z mislijo Ivana Cankarja, ki jo prenašamo na vse vas:

»Ne sovraštva, ljubezni je treba tople in sočutja,

ki je ne more zatemniti nobena žalost«.

Meta Dragman

