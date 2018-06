Zaradi preprodaje drog obsodili še Kukovičičevo in Koširjevo

Brežice - Na krškem okrožnem sodišču se je končalo sojenje Poloni Kukovičič in Bojani Košir, ki sta skupaj s partnerjema Mariom Urhom in Robertom Žirovnikom sodelovali pri preprodaji drog na območju Posavja, Zasavja in Ljubljane. Kukovičičevo so obsodili na tri leta in pol zapora, Koširjevo pa na pogojno kazen leto in pol zapora v preizkusni dobi petih let. Sodba še ni pravnomočna.

Nič več na drogah

Kukovičičeva je pred izrekom kazni povedala, da je že v priporu, kjer je od marca lani, izstopila iz začaranega kroga odvisnosti.

»Ponosna sem, da mi je to uspelo v takem okolju, saj sem spoznala, da je v priporu in zaporu več droge kot zunaj. Ne nameravam se vračati v stari krog ljudi,« je samozavestno povedala mladenka, ki se je med sojenjem iz dolgolaske spremenila v kratkolasko. Prepričana je bila, da po 15 mesecih najstrožjega režima v priporu ni več razloga za njeno zadrževanje, obžalovala je, da mora na sodišču dokazovati svojo nedolžnost zaradi svojega partnerja in drogiranja.

Sodnica: Pred vami je še dolga pot

Sodnica Danijela Knez Molan, ki je v izreku sodbe navedla ducat kaznivih dejanj, povezanih z njeno prodajo drog (večinoma gre za heroin in kokain), ji je pripor podaljšala. »To dejanje je eno najhujših in najbolj zavrženih. Ko sem vas poslušala in ste rekli, da ste po nedolžnem v priporu in tukaj, sem spoznala, da je pred vami še dolga pot. V zaporu boste imeli čas premisliti. Svojo energijo usmerjate v napačne stvari, ne študirajte le zakona o kazenskem postopku, ampak tudi kazenski zakonik, da boste vedeli, kaj je prepovedano,« je med drugim rekla sodnica.

Koširjeve, ki je bila obsojena, ker je pomagala Žirovniku, na sodišču ob izreku kazni ni bilo, zastopal jo je njen odvetnik Marjan Černe.

Sojenje le še za Kolmana

V enem od večjih sojenj zaradi preprodaje drog na krškem okrožnem sodišču se je v kazenskem postopku znašlo 13 ljudi. Deset od njih jih je s tožilstvom sklenilo sporazume in najvišjo kazen je dobil glavni organizator, Radečan Robert Žirovnik, ki mu je bila izrečena kazen pet let in sedem mesecev zapora ter stranska kazen 500 evrov. Partnerja Kukovičičeve Maria Urha s Senovega so obsodili na 2 leti in 5 mesecev zapora.

Ostale izrečene kazni: Miha Kraševec 3 leta in 7 mesecev zapora, Dejan Bajramović 1 leto in 8 mesecev zapora ter stranka denarna kazen 6.000 evrov, Vasja Steblovnik leto in pol zapora ter plačilo 2.000 evrov, Njegoš Banović 1 leto in 5 mesecev zapora ter stranska denarna kazen 3.000 evrov, Ferid Ravkić leto in 1 mesec zapora, prav toliko Aleš Cenkar, ki mora plačati 2.000 evrov denarne kazni, Janoš Grah pogojna obsodba – 1 leto zapora s preizkusno dobo 4 let, Zvezdana Kovačič pogojna obsodba – 5 mesecev zapora s preizkusno dobo 2 let in 6 mesecev zapora.

Sodni epilog čaka le še Blaža Kolmana.

