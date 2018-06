OŠ Center obiskali delegati iz ruskega mesta Toljati

19.6.2018 | 11:00

Novo mesto - V četrtek, 7. junija, nas je razveselil obisk iz ruskega mesta Toljati, ki sodeluje z Novim mestom. V delegaciji so bili Tatjana N. Podoljako, direktorica šole, imenovane po Sergeju Pavloviču Koroljovu, Sergej A. Antašev, župan mesta, Oleg Pankov, svetovalec na Oddelku za mednarodne odnose mesta, S. V. Kadirova, svetovalka v Slovensko-ruskem poslovnem svetu, Anastazija A. Putkina, direktorica Rusko-slovenskega poslovnega kluba Toljati, Vladimir V. Putkin, podpredsednik Rusko-slovenskega poslovnega kluba Toljati in Nataša Jakopin, višja svetovalka na MO Novo mesto.

Delegacijo smo popeljali po šoli ter jih povabili k pouku angleščine v 3. razredu in k mikroskopiranju v 6. razredu. Ravnateljica Marta Pavlin jim je na kratko predstavila našo šolo, način dela in uspehe naših učencev. Nato je v čitalnici sledil krajši kulturni program, po katerem se nam je predstavila ruska šola. Njihov sistem šolanja je precej drugačen, saj traja 11 let. Na šoli, na kateri je v 50 oddelkih skoraj 1200 učencev, imajo tudi poseben program za nadarjene športnike, ki trenirajo dvakrat dnevno, in kadete, ki se bodo nadalje usposabljali za raziskovanje vesolja in tako nadaljevali pot, ki jo je začrtal slavni ruski raketni inženir Koroljov, po katerem se šola imenuje. Na šoli imajo tudi dva muzeja, ki ju učenci urejajo sami. Učni proces nadgrajujejo s sodelovanjem s pomembnimi znanstveniki, astronavti in športniki. Pri sporazumevanju nam je kot izjemen prevajalec pomagal Jaka Kunej, dijak 1. letnika Gimnazije Novo mesto.

Gostje so bili navdušeni nad našo šolo, ki je edina v MO Novo mesto, na kateri se v interesni dejavnosti poučuje ruščino. Razne projekte, ki smo jih že izvedli, je predstavila tudi učiteljica ruščine Danica Rangus. Preden so se poslovili, sta obe ravnateljici podpisali dogovor o sodelovanju, trije naši učenci pa so dobili še posebne nagrade: Ed Baša, letošnji naj učenec, Neža Ilovar, ki je najbolj dejavna pri krožku ruščine in Lana Dragman, ki je letošnja naj športnica in obiskuje krožek ruščine.

Manca Bizjak in Tea Vovko, 8. a,

Osnovna šola Center, Novo mesto

Foto: foto krožek

