Z igro do prvih turističnih korakov

19.6.2018 | 11:25

Trebnje - V vrtcu Mavrica Trebnje, skupina Levčki, smo v letošnjem šolskem letu namenili kar nekaj našega dragocenega časa tudi projektu Z igro do prvih turističnih korakov, s poudarkom na kulturi v Trebnjem.

Projekt smo začeli tako, da smo na turoben novembrski dan odšli na sprehod po Trebnjem. Prišli smo do kipa Barage in na njem opazili papir z napisom. Ko smo ga vzeli v roke in prebrali, smo ugotovili, da nas ta kip lepo pozdravlja ter sprašuje, če vemo, kdo je on. Seveda o njem nismo vedeli nič, še dobro, da smo lahko prebrali na kipu njegovo ime. Posedli smo se okoli njega, vzeli v roke papir ter oglje in ga narisali. Na poti za nazaj v vrtec smo bili pozorni na kulturne znamenitosti v mestu.

Obiskali smo knjižnico Pavla Golia in izvedeli, kdo je bil ta gospod po katerem se ustanova imenuje. Odšli smo do gospoda župnika ter mu predali naše narisane risbe o Baragi. Kulturniki so jih izobesili v Baragovi galeriji, kjer so krasile razstavo o njem. Mi smo si jo kasneje ogledali, gospod župnik pa nam je povedal vse o njegovem življenju. Ogledali smo si razstavljena dela v Galeriji likovnih samorastnikov, kjer smo imeli voden ogled.

Na obisk je prišla ilustratorka Marta Bartolj ter pred nami ilustrirala pravljico Rdeča kapica, naslikala je še veliko drugih likov ter slik, otroci pa so ji z veseljem pomagali pri barvanju. Vabilu so se odzvale tudi članice vokalne skupine Soreline. Zapele so nam nekaj pesmi, eno so nas naučile, ki smo jo nato zapeli skupaj. Obiskali smo Občinski pihalni orkester, se preizkusili v igranju na inštrumente in zaplesali skupaj z mažoretkami.

Članice Turističnega društva so za nas pripravile voden ogled znamenitosti Trebnjega. Spoznali smo Trebnje v rimski dobi, milni kamen, grad… Odšli smo na ogled Jurjeve domačije, kjer nam je prijazen vodič Uroš razkazal domačijo, prostore in predmete v hiši, postregli so nas z domačim kruhom, pečenim v krušni peči ter koprivovim sokom. Z avtobusom smo se peljali še do hiše v Mali vasi, v kateri se je rodil Baraga. Obiskali smo Lutkovno gledališče v Ljubljani, se kulturno vedli ter ogledali predstavo.

Izdelali smo zemljevid Trebnjega, narisali svoj portret, izdelovali iz gline, odpadne embalaže, se naučili kratko pesem, ki jo je spesnil Pavel Golia... Pogovarjali smo se o spomenikih, ki so postavljeni v Trebnjem, o kipih, ustanovah…

Kulturni pa smo bili tudi mi, saj smo nastopali na Skladovi prireditvi v Kulturnem domu Trebnje. Ugotovili smo, da smo tekom leta pridobili ogromno novih spoznaj, za kar se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi projekta.

K. Vovk, Vrtec Mavrica Trebnje

