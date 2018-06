Poškodovana peška - poziv očividcem prometne nesreče v Brežicah

19.6.2018 | 12:00

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so zasegli ukradenega audija. (Foto: PMP Obrežje)

Brežiške policiste so včeraj nekaj pred 14. uro obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo peško, ki naj bi se dopoldne poškodovala v prometni nesreči v Brežicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi mladoletnica hodila po pločniku na Černelčevi cesti. Ob prečkanju ceste naj bi iz smeri Maistrove ulice pripeljala voznica manjšega avtomobila, sive barve, in ob zavijanju proti Kajuhovi ulici na prehodu za pešce trčila v peško, ki je padla in se lažje poškodovala.

Voznica je po trčenju ustavila in peški ponudila pomoč, vendar naj bi peška pomoč odklonila, voznica pa je nadaljevala z vožnjo. Policisti zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče prosijo voznico osebnega avtomobila, ki je bila udeležena v prometni nesreči in morebitne očividce nesreče, na se oglasijo na Policijski postaji Brežice ali pokličejo policiste na telefonsko številko 466 03 00 ali na številko 113

Pijan v avto pred sabo

Nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča v kraju Arto na območju Sevnice. Policisti so ugotovili, da je 60-letni voznik avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil, ki ga je vozila 58-letnica. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0.51 miligramov. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Oplazil ga je vlak

Nekaj pred 13. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da naj bi na železniških tirih v Birčni vasi vlak trčil v moškega. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 42-letnik pešačil po železniških tirih iz smeri Birčne vasi proti Novem mestu. Ko je iz nasprotne smeri pripeljal vlak, naj bi strojevodja moškega na prihod vlaka opozarjal z zvočnimi signali in z zaviranjem upočasnil vožnjo. 42-letni moški naj bi odskočil s tirov, vendar ga je vlak kljub temu oplazil. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Spet prijeli ilegalce

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v okolici Dragatuša izsledili in prijeli dva državljana Iraka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policisti PP Brežice so danes zjutraj v okolici Slovenske vasi izsledili šest državljanov Afganistana, ki so prav tako nezakonito prestopili državno mejo. Državljana Iraka so predali hrvaškim varnostnim organom, policijski postopki z državljani Afganistana pa še niso zaključeni.

Zasegli ukradenega audija

V minuli noči je na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov, ki je bil namenjen v Bolgarijo. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozil. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil eden izmed natovorjenih avtomobilov letos aprila ukraden v Italiji. Audi A5 so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

J. A.