Karitas bo 61 gospodinjstvom prizadetim v neurju nakazala prvih 55.100 evrov pomoči

19.6.2018 | 12:45

Na Karitas je do zdaj prispelo že 110 vlog za pomoč, zbirajo jih še naprej, prav tako tudi denar. (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj - Komisija Župnijske karitas Črnomelj je v nedeljo obravnavala prvi sveženj prošenj za pomoč ob neurju, ki so na Karitas prispela do sobote. Za 61 gospodinjstev je ugotovila, da je potrebna takojšnja pomoč in tako jim bo danes izplačala skupaj 55.100 evrov, so sporočili iz Slovenske karitas.

Obseg pomoči na posamezno gospodinjstvo znaša od 300 do 1.200 evrov, višina pa je odvisna od škode, socialno ekonomskega stanja, zavarovanja in drugih zagotovljenih virov pomoči. Karitas pomoč ves čas usklajuje v medsebojnem sodelovanju z občino, centrom za socialno delo ter drugimi institucijami in humanitarnimi organizacijami v občini Črnomelj, so dodali.

Prostovoljci Župnijske Karitas Črnomelj so takoj po neurju začeli pomagati družinam, ki so bile najbolj prizadete in jim razdelili več kot 100 paketov s hrano. Med razdeljevanjem ostalih oblik pomoči, kot so paketi s higienskimi potrebščinami, poklonjen material in podobno, delijo tudi obrazce za priglasitev škode. Vsak dan prihajajo nove vloge za pomoč, do zdaj jih je prispelo že 110.

Karitas še naprej zbira vloge in sredstva za pomoč. Škoda na hišah in gospodarskih poslopjih je zelo velika in kliče po nadaljnji solidarnosti, so poudarili. Vloga je na voljo na spletni strani Slovenske karitas www.karitas.si, denar za pomoč pa lahko nakažete na naslov: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, TRR (NLB): SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 201, namen: NEURJE 2018. Do danes je Karitas skupaj zbrala 81.838,69 evrov za pomoč prizadetim v neurju s točo.

M. Ž.