Grad Kostel od petka odprt za javnost

19.6.2018 | 17:00

Občina Kostel je v zadnjih štirih letih v prenovo gradu Kostel vložila nekaj manj kot 40.000 evrov. (Foto: M.L.-S., arhiv DL)

Kostel - V Kostelu bodo v petek odprli grad Kostel, ki ga je država po prenovi pred štirimi leti, ki je obsegala zgolj njegovo pozidavo, v upravljanje predala tamkajšnji občini. V gradu so s sodelovanjem Pokrajinskega muzeja Kočevje postavili razstavo o puntarstvu Levkhup levkhup woga gmaina, ki bo ogled do konca, do zdaj urejeni del gradu bodo namenili kulturnim dejavnostim.

Direktor Zavoda za kulturo in turizem Kostel Uroš Jelenovič je za STA povedal, da bodo delno prenovljene grajske prostore namenili komornim koncertom, razstavam, predstavam in delavnicam. Hkrati bo ob petkih, sobotah in nedeljah ter po dogovoru možen tudi ogled gradu.

Glede na velikost grad Kostel s pripadajočim trgom tvori drugi največji grajski kompleks na Slovenskem, takoj za celjskim gradom. S prenovo in z rekonstrukcijo, ki so ju začeli v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pa so gradu vrnili del nekdanje podobe.

Država je sicer poskrbela le za pozidavo gradu, Občina Kostel pa je v zadnjih štirih letih v njegovo prenovo vložila nekaj manj kot 40.000 evrov. Na gradu je poskrbela za električni priključek, uredili so varen dostop, lesene podeste, stopnice, ograje in prireditveni prostor.

Svečano odprtje gradu bo v petek, 22. junija, ob 16. uri. Program bo srednjeveško obarvan. Ob 18. uri se bo prireditev nadaljevala v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kostel, kjer bo potekala svečanost ob prazniku občine Kostel. Podelili bodo tudi licence novim lokalnim turističnim vodnikom.

Dostop na grad letos še dodatno urejajo in postavljajo kovinsko ograjo. V gradu so postavili železne karnise za izobešanje razstav in zavese, za kar nameravajo skupaj odšteti še dodatnih nekaj manj kot 6000 evrov. Na gradu bodo uredili še dvoje sanitarij in ga opremili s tremi kovanimi vrati, je še povedal Jelenovič.

Po njegovih podatkih je bil grad Kostel zaradi izpostavljene lege nad Kolpo in težje dostopnosti v obdobju turških vpadov pomembna ovira in obrambna točka v sistemu protiturške obrambe, hkrati je bil del opozorilnega sistema kresišč, ki so služila za hitro obveščanje o prihajajoči nevarnosti.

Prva pisna omemba gradu kot castrum Grauenwarth oziroma Grofovska straža je iz leta 1336 in zanimivo je, da se z njo ujema sodobna krajevna poštna številka. Kdaj natanko so ga začeli graditi - verjetno okoli leta 1200, ni dognano, njegovi graditelji pa so za postavitev prvotne stolpaste stavbe uporabili nekdanje utrjeno prazgodovinsko gradišče.

Za grad Kostel že najstarejše listine zatrjujejo, da je imel lastno sodišče. Poleg lege ob meji habsburških posesti in ob trgovskih poteh, ki so Kranjsko povezovale s Kvarnerjem oziroma z Reko, Bakrom in s Senjem, pa je Kostel konec 15. stoletja večji pomen dobil zaradi turških vpadov.

Za grad je bila po njegovi pestri zgodovini usodna druga svetovna vojna. Kljub temu pa je tamkajšnja trška naselbina ohranila svoj značaj in je še edino živeče tovrstno naselje v državi. Grad je dal ime in grb sodobni Občini Kostel in ozemlju ob Kolpi med Sveto Ano in Bilpo.

STA, M. Ž.