FOTO: Spet zagorelo na deponiji, tokrat v Leskovcu

19.6.2018 | 15:00

Najprej so požar s svojo cisterno in vodnim topom gasili delavci Ceroda...

... nato še novomeški poklicni gasilci in njihovi kolegi iz PGD Brusnice.

Direktor Ceroda Albin Kregar in direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič.

Leskovec pri Brusnicah - Dopoldne je zagorelo na regijski deponiji odpadkov družbe Cerod. Manjši požar so sprva omejili zaposleni na deponiji, nakar so ga dokončno pogasili gasilci, in sicer pet gasilcev GRC Novo mesto in pet gasilcev PGD Velike Brusnice. Dogajanje sta pozorno spremljala tudi direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič in prvi mož Ceroda Albin Kregar, saj je šlo k sreči le za skupno vajo.

»Vaja je namenjena predvsem podjetju in delavcem, da vidijo, ali so ustrezno pripravljeni na ukrepanje ob požaru,« je povedal Blažič in dodal, da je vaja uspela, sicer pa je intervencijski načrt predvideval, da bi – v kolikor bi šlo za dejanski večji požar, kot je bil pred skoraj letom dni v Zalogu – na pomoč poklicali še vseh ostalih 18 gasilskih društev v občini.

»Vsak požar ima svoje specifike. Če se spomnimo lanskega požara v Zalogu in če bi takrat ušel nadzoru ali bi se odzvali prepozno, bi lahko imel še bolj katastrofalne posledice. Na tej deponiji sicer nimamo Krke, a je v Leskovcu zelo dobro hidrantno omrežje,« je še dodal direktor-poveljnik poklicnih gasilcev.

»Na podlagi lanskih dogodkov in nevarnosti, s katerimi se srečujejo odlagališča, požari niso tako redek pojav. Odlagališče zaradi pojava leč, stekla ipd., ima večjo verjetnost, da ob sončnem vremenu zagori. Zato smo se odločili, da na takšen dan izvedemo to vajo,« je nadaljeval Kregar in dodal, da dnevno v Leskovcu dobijo 80 ton mešanega komunalnega odpadka, »kjer je še vedno, kljub ločevanju na ekoloških otokih, še precej plastike in drugega gorljivega materiala.«

Zadnji manjši požar v Leskovcu so imeli septembra 2012, pogasili pa so ga sami zaposleni. Zaradi ene bolniške odsotnosti so na današnji vaji sodelovali trije njihovi delavci. Na deponiji imajo sicer ves čas polno cisterno z vodnim topom in osmimi kubiki vode, na sami lokaciji pa jo lahko tudi vnovič tudi napolnijo.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija