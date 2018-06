Vrata je odprlo 55. Jurjevanje v Beli krajini

19.6.2018 | 20:00

Tako je bilo na Jurjevanju lani.

Črnomelj - Z dnevom odprtih vrat Centra za ravnanje z odpadki pri Vranovičih ter odprtjem razstave Orhideje in vezenine se je danes v Črnomlju začelo 55. Jurjevanje v Beli krajini, ki bo z različnimi prireditvami potekalo do nedelje. Na najstarejšem slovenskem folklornem festivalu, v katerem so v Črnomlju združili folklorno tradicijo, belokranjsko kulinariko, etno glasbeni program, dobrodelnost in okoljsko odgovornost, se bo do nedelje na 13 prizoriščih v več kot sto urami programa na 45 brezplačnih nastopih predstavilo nekaj sto nastopajočih.

V sredo, 20. junija, bo v Velikem Nerajcu Dan industrijske konoplje in ajde v Beli krajini. V Črnomlju pa bo mogoče prisluhniti predavanju o Beli krajini v 13. stol. in ustanovitvi belokranjske pražupnije. Odprli bodo več razstav, za otroke pa pripravili delavnico Zeleni Jurij prežene zimo.

V četrtek zvečer bo v Jurjevanjski dragi družinski piknik, a tudi dobrodelni koncert za pomoč družinam, ki jih je prizadelo nedavno neurje s točo ter kresna noč. V galeriji Belokranjsko izročilo pa bo otovoritev fotografske razstave Petre Madronič Pastirče mlado in milo.

Belokranjsko izročilo bo v petek gostilo predavanje prof. dr. Janeza Bogataja o tem, ali Dolenjska in Bela krajina potrebujeta rokodelske izdelke in za koga. Popoldne bo na črnomaljski promenadi otroška ustvarjalna delavnica, na malem odru nastop etno glasbenih skupin, na glavnem pa srečanje otroških folklornih skupin, nastop etno-glasbene skupine PriSrčnice, tamburaškega orkestra Dobreč, po uradni otvoritvi pa nastop folklornih skupin iz Slovenije in tujine ter v Mladinskem kulturnem klubu VirejFest.

V soboto bodo prišli na svoj račun ljubitelji kolesarstva, ljubitelji etno skupin, skavtov, a tudi na otroke ne bodo pozabili. Znova se bodo zvrstili nastopi folklornih skupin, predstavili pa se bodo tudi glasbene skupine 2B, Manouche in Preloški tamburaši.

V nedeljo bodo prišli na svoj račun ljubitelji etno glasbe, obiskovalci bodo lahko prisluhnili nastopajočim na Glasu mladih in Godbi na pihala Črnomelj, Jurjevanje pa se bo zaključilo z nastopom folklornih skupin in VirejFestom.

Letos bo na Jurjevanju nastopilo 18 folklornih skupin. Poleg domačih se bodo predstavile še skupine iz Peruja, Indije, Hrvaške in Srbije. Seveda pa bo na Jurjevanju tudi več spremljevalnih dogodkov. Tako bo na ulici lokalnih dobrot mogoče degustirati in kupiti prehranske izdelke lokalnih pridelovalcev, na prodajnih stojnicah rokodelskega sejma pa bodo ponudili pletarske, lesene, volnene, lončarske izdelke, nakit in še kaj.

Program Jurjevanja bodo lahko obiskovalci spremljali tudi s sončne strani krožnika, na katerem bodo postregli belokranjske jedi, pripravljene iz sestavin iz lokalnega okolja.

M. B.-J.