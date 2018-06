Padla s strehe in se poškodovala

19.6.2018 | 19:00

Foto: arhiv DL

V Talčjem vrhu v občini Črnomelj je danes malo pred 13. uro krajanka padla s strehe in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščeni pristojne službe.

Na avtocesti trčili osebno in tovorno vozilo

Na avtocesti Drnovo–Smednik v bližini počivališča Zaloke sta ob 4.35 trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, pregledali voznika, odklopili akumulator na osebnem vozilu, pregledali tovor na tovornem vozilu, počistili cestišče ter nudili pomoč policiji, Darsu in vlečni službi. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Pomagali pri prenosu obolele osebe

Ob 17.20 so v Stranski vasi, občina Semič, gasilci PGD Stranska vas nudili pomoč pri prenosu obolele osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so obolelega oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na njivi gorela slama

Pri naselju Kerinov Grm v občini Krško je ob 9.55 na njivi gorela slama. Gasilca Poklicne gasilske enote Krško sta požar na površini okoli 1000 m2 pogasila.

M. Ž.