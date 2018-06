Strmoglavilo jadralno letalo; skozi balkon do poškodovanega

20.6.2018 | 07:00

Simbolična slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.25 uri je v Starem Bregu, občina Kočevje, strmoglavil pilot z jadralnim letalom. Gasilci PGD Kočevje so pregledali teren, preventivno imobilizirali pilota ter ga predali reševalcem NMP Kočevje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Minulo noč ob 2.11 uri so v Sokolski ulici na Mirni gasilci PGD Mirna s pomočjo lestev vstopili skozi balkon v stanovanje večstanovanjskega objekta in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje dostop do starejše poškodovane osebe. Poškodovano osebo so gasilci prenesli do reševalnega vozila. Reševalci so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Bečaj.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STUDENEC;

- od 7.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu 7. KRO 11.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Hrastek, Brezje Gorjanci, Planina Gorjanci in Gradec Gorjanci med 9. in 13. uro, na območju TP Pijana gora med 7.15 in 7.50 uro ter med 14. in 14.30 uro in na območju TP Ardro med 7.25 in 8.45 uro ter med 13. in 13.55 uro.

M. K.