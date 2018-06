Deseta zgoščenka Janeza Pezdirca

20.6.2018 | 09:10

Janez Pezdirec je predstavil svojo 10. zgoščenko.

Slamna vas - Janez Pezdirec, raziskovalec ljudskega izročila, ljudski pevec in godec iz Slamne vasi, je predstavil svojo deseto zgoščenko. Dal ji je zgovoren naslov Klenkanje pri sv. Vidu, torej pri slamnovaški podružnični cerkvi. Na zgoščenki je 10 zvonjenj, med drugim opoldansko zvonjenje, zdrava Marija in smrtna ura. Priložena je še knjižica, v kateri je Janez zapisal, kaj je pritrkovanje, podal zgodovinski opis slamnovaške podružnične cerkve sv. Križa ter opisal mali, srednji in veliki bronasti zvon v vaškem zvoniku.

Janez je pred desetimi leti posnel klenkanje svojega očeta Ivana Pezdirca, po domač Šoklečevega, ki je pritrkoval več kot 70 let. Na zgoščenki z njim pritrkuje še Janezov brat Stanko. Na predstavitvi zgoščenke, ki jo je predstavil Janez, pa sta v vaškem zvoniku klenkala Stanko in njegova hčerka Katja.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

