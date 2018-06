Zagraški gasilci ponosno praznovali 40 let delovanja

20.6.2018 | 08:00

Mnogi gasilci iz PGD Zagrad so prejeli kipce in priznanja za svoje prizadevno delo v društvu.

Zagrad - PGD Zagrad iz škocjanske občine je pred dnevi praznovalo štiri desetletja delovanja. Slovesnost se je pričela z gasilsko parado, v kateri so poleg domačih gasilcev sodelovali tudi kolegi iz sosednjih in pobratenih društev.

Da društvo spada med vzorno organizirane in zelo uspešne, je bilo slišati od mnogih govornikov: predsednika Gasilske zveze Novo mesto Fikreta Fejziča, občinskega gasilskega poveljnika Silva Veneta in škocjanskega župana Jožeta Kaplerja.

Predsednik PGD Zagrad Franci Matko z enim od priznanj društvu. V ozadju škocjanski župan Jože Kapler.

Slednji je dejal: »Pomembno je, da je društvo živo, aktivno, kar je plod dela tako prejšnjih kot sedanjih generacij.«

Kratko zgodovino društva je preletel predsednik PGD Zagrad Franci Matko. Zagraški gasilci, ki jih je v društvu zdaj okrog 150, uspešno nadaljujejo delo svojih prednikov. Leta 1978 so na pobudo Jožeta Tomažiča in drugih pridnih gospodarjev uresničili dolgoletno željo ter ustanovili društvo za obrambo svoje vasi pred požari in drugimi nezgodami.

Zapel je Zdravko Perger.

Začeli so iz nič, v prostorih nekdanje kovačnice, a so s pridnostjo, neštetimi urami prostovoljnega dela ter s skrbnim obračanjem vsakega dinarja začeli graditi svoj dom. Kasneje so ga gasilci obnavljali, zgradili spremljajoče objekte za prireditve, obenem pa skrbeli tudi za ustrezen vozni park, opremo in izobraževanje gasilcev. Pred kratkim so uredili še premoženjsko pravna razmerja za dograditev in obnovo doma, tako da so sedaj na svojem. Ponosni so na 50-članski podmladek, uspešno se udeležujejo tekmovanj. Imajo kar pet tekmovalnih desetin.

Lepo obnovljen zagraški gasilski dom

Predsednik Matko se je zahvalil vsem članom, občini in sponzorjem za pomoč in podporo. Podelili so priznanja in kipce najprizadevnejšim, a tudi društvo je prejelo kar nekaj priznanj in plaket, med drugim bo ob letošnjem Knobleharjevem deležno občinskega priznanja.

Pobrateno gasilsko društvo Jarše - Rodine je zagraškim gasilcem ob rojstnem dnevu poklonilo nekaj rabljenih intervencijskih oblek in čelad ter nekaj novih gasilskih cevi - darilo je predal Robi Koščak.

Prireditev so popestrili operni pevec Zdravko Perger, ki je ob začetku zapel slovensko himno, otroška folklorna skupina Plamen iz Škocjana, zagraški harmonikarji in moška pevska skupina Gorjanski spev.

Besedilo in foto: L. Markelj

