Zaključna prireditev na OŠ Center

20.6.2018 | 09:40

Novo mesto - V četrtek, 14. junija, je bila v Športni dvorani Marof zaključna prireditev OŠ Center z naslovom Bistvo je včasih skrito očem, katere sporočilo je bila želja po strpnosti in sprejemanju drugačnosti ter soočanje z izzivi. Prikazane so bile vsakdanje situacije, ob katerih smo se prepoznali tako učenci kot tudi naši starši, se nasmejali in se tudi zamislili. V nabito polni športni dvorani so starši in ostali gostje z glasnim ploskanjem nagradili več kot 350 nastopajočih plesalcev, igralcev, pevcev, instrumentalistov in telovadcev.

Zaključek šolskega leta je tudi priložnost za pohvale in nagrade najboljšim. Podelila jih je naša ravnateljica Marta Pavlin, ki je v svojem govoru poudarila: »Prepričana sem, da ste, dragi učenci, tudi v letošnjem šolskem letu dobili dovolj možnosti in priložnosti za nova znanja in spoznanja. Pot do zmage običajno ni brez ovir. Vsaka ovira naj vam bo nov izziv za naprej.« Posebej je izpostavila, da smo tudi letos najuspešnejša šola v znanju v novomeški občini, saj so naši učenci na tekmovanjih iz znanja osvojili 609 bronastih, 97 srebrnih in kar 39 zlatih priznanj. Po dvorani se je razlegel glasen aplavz – namenjen tudi tistim, za katere je velik korak že vsak majhen premik na bolje. Ravnateljica je razglasila naj učenca šole – to je letos Ed Baša iz 7. b. Naj športnica je Lana Dragman iz 9. b, naj športnik pa Rok Vidic iz 9. a. Rok Mikec, 9. a, je dobil priznanje za poseben prispevek k življenju šole, saj je redno sodeloval pri pripravi in izvedbi šolskih prireditev.

Vse prisotne je pozdravil tudi župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, ki nas je v svojem govoru pohvalil in poudaril pomembno mesto OŠ Center pri soustvarjanju uspehov MO Novo mesto.

Odlična predstava se je zaključila s polnim odrom veselih otrok, ki so nam zaželeli lepe počitnice.

Tara Resnik, Lotti Potočar Šafar, 7. a,

foto: Fotokrožek,

OŠ Center, Novo mesto

