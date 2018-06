BMW je izbral TPV za enega največjih dobaviteljskih poslov

Novo mesto - Nemški avtomobilski velikan BMW je kot ekskluzivnega dobavitelja za strukturni sklop podvozja, ki bo vgrajen v več kot 6 milijonov vozil, izbral TPV. V novomeškem podjetju ocenjujejo, da gre za največje posamično naročilo za slovensko dobaviteljsko industrijo do sedaj.

V TPV začetek proizvodnje napovedujejo v nekaj letih, pridobljeni posel pa vključuje tudi podporo kupcu na trgih izven Evrope, kar se sklada s strateškimi usmeritvami Skupine TPV, ki želi svojo prisotnost krepiti tudi v ZDA in na Kitajskem.

Več kot 200 novih zaposlitev

Kot pravijo v TPV, je BMW njihovo rešitev, ki je v celoti plod lastnega razvoja, izbral v več kot dve leti dolgem in kompleksnem mednarodnem izboru. Pridobljeni ima po njihovi oceni velik potencial za razvoj skupine na globalnih trgih, hkrati pa pomeni tudi širitev obstoječih proizvodnih lokacij v Sloveniji. Za potrebe pridobljenega projekta načrtujejo več kot 200 novih zaposlitev ter občutno povečanje proizvodnih kapacitet, ki bodo zasnovane v smeri pametnih tovarn in predvidevajo visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije.

»Prejeti nominacijo za tako pomemben posel s strani vodilnega premijskega proizvajalca vozil pomeni izjemno čast in potrditev dolgoletnega uspešnega dela,« pravi predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup. »Ponosen sem na svoje sodelavce, da so kupcu uspeli dokazati odličnost naših poslovnih, razvojnih in proizvodnih kompetenc in zasnovali produkt, ki bo vgrajen v ene najkakovostnejših vozil na svetu. Globalna širitev podjetja bo omogočila nadaljnjo podporo tako kupcu BMW, kot tudi drugim premijskim proizvajalcem vozil po vsem svetu,« je še sporočil Gorjup.

Skupina TPV , ki deluje na petih lokacijah v Sloveniji (Novo mesto, Brežice, Suhor, Velika Loka in Ptuj) ter v srbskem Kragujevcu, je imela lani 155 milijonov evrov prihodkov in 3,2 milijona evrov čistega dobička. V skupini je zaposlenih več kot 1.200 oseb.

