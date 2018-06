Valeta generacije 2009−2018 OŠ Jurija Dalmatina

20.6.2018 | 10:05

Krško - Tako se je vse začelo… Ko so naši devetošolci prvič prestopili prag OŠ Jurija Dalmatina Krško. Eni prestrašeni, drugi radovedni, tretji željni tkanja novih prijateljstev, spoznavanja učiteljev itn. Devet let šolanja je sedaj za njimi, v petek, 15. junija, so slovesno odkorakali proti novi točki v njihovem življenju. Osnovnošolska leta so končana, odpirajo se nove poti v svet, morda bodo drznejše kot sedaj? Morda so pričakovanja drugačna? Kdo ve? Vsekakor jim želimo na novih poteh samo najlepše.

Petek je bil zanje poseben dan. V veliko dvorano Kulturnega doma v Krškem so v polnem sijaju prišli med nas, starše, strokovne delavce šole, prijatelje, znance… Ponosno so pokazali vse svoje znanje, talente, morda tudi tiste, ki jih do sedaj še niso poznali, ali jim niso upali odpreti vrat. Z navdušenjem smo jim prisluhnili, pokazati so namreč želeli svojo izobraževalno pot od začetka pa vse do konca. V slabih dveh urah so nanizali tiste šolske utrinke, ki so se jim še posebej utrnili v spomin. Tako so z drobnimi kamenčki izpopolnili pisan mozaik življenja na OŠ Jurija Dalmatina Krško. Priprave na valeto so tekle več ali manj gladko, saj so želeli pokazati le najboljše. In tako smo lahko prisluhnili tako besedi kot raznovrstni glasbi, petju in plesu. Vsi smo uživali.

Dragi devetošolci! Na nadaljnji življenjski poti vam želim, da bi dosegli svoj cilj, ki ste si ga, ali si ga boste še zastavili. Srečno!

Bernarda Kunej

Galerija