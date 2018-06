Zlata piščal za najboljšega novinca v roke skupine Mrfy

20.6.2018 | 12:05

Mrfy (Foto: I. V., arhid DL)

Ljubljana - Društvo Zlata piščal je sinoči četrtič podelilo edine glasbene nagrade pri nas. Zlato piščal za novinca leta je prejela novomeška indie rock skupina Mrfy, za življenjsko delo kantavtor Iztok Mlakar, za skladbo leta Gašper Šantl in Zala Kralj za pesem Valovi, za izvajalca leta Koala Voice, za album leta pa Raiven za album Magenta.

Omenjene nagrade vsako leto odloča akademija, ki jo je letos sestavljalo več kot 20 članov z različnih področij, od glasbenih urednikov, novinarjev specialistov, producentov, organizatorjev glasbenih dogodkov, intelektualcev s področja kulture. Niminirance v petih kategorijah so med več sto kandidati, ki so svoja dela objavili v letu 2017, izbirali v dveh krogih.

Za skladbo leta so bili poleg zmagovalcev nominirani še Raiven s Povej, Bo! s pesmijo Maska, Mrfy s pesmijo Anakin in Neisha s pesmijo Vrhovi; za izvajalca leta Prismojeni profesorji bluza, Hamo & Tribute 2 Love, Mrfy in Raiven; za album leta Hamo & Tribute 2 Love s 3P, Koala Voice z Wolkenfabrik, Neisha z Vrhovi in Matter z albumom Mrk; za najboljšega novinca pa so se potegovali še Zala Kralj, Tretji kanu, 2B, Lamai in Brest.

M. Ž.