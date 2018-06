Pihalni orkester Kapele in glasbeni večer

20.6.2018 | 13:50

Pihalni orkester kapele z dirigentom Sebastjanom Borovšakom (Foto: PO Kapele)

Matjaž Mrak in Brigita Šuler (Foto: PO Kapele)

Kapele - Pihalni orkester Kapele je pred začetkom vročega poletja in počitnic nedavno pripravil na trgu v Kapelah koncert, ki je bil v znamenju nepozabnih festivalskih uspešnic, so sporočili iz te znane glasbene zasedbe. Na koncertu so poleg priljubljenih slovenskih uspešnic zazvenele tudi Avsenikove melodije in skladbe napisane za pihalni orkester.

Z orkestrom pod vodstvom dirigenta Sebastjana Borovšaka sta na prepolnem »kapelskem placu« nastopila pevska gosta Brigita Šuler in Matjaž Mrak. Koncert je povezovala Tanja Žibert.

M. L.. foto: PO Kapele