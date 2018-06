Melodije poletja in ljubezni z Vilinkami

20.6.2018 | 14:30

Sevnica - Ženska Vokalna skupina Vilinke je v akustično izjemno prijaznem prostoru – Lutrovi kleti pod Gradom Sevnica v nedeljo izvedla letni koncert, je sporočila Tanja Žibert, članica skupine.

»Priprave na koncert so potekale pod umetniškim vodstvom Tineta Beca, v repertoar pa smo uvrstili in vokalno oblikovali nabor ljudskih pesmi, večnih slovenskih zimzelenih popevk in tudi dalmatinske napeve. Koncert sta z nastopom polepšala citrarka Neža Simončič in pianist Maj Repovž, program pa je z ubrano vezno besedo v celoto spletla Annemarie Culetto,« sporoča omenjena Vilinka.

Koncert so pevke izvedle prav na mednarodni dan očetov, 17. junija. »V veliko čast nam je bilo, da so vsi naši očetje s svojimi harmonikami poskrbeli za gotovo najbolj čustveno in izvirno točko večera, skupen nastop, ki je še posebej razveselil številčno občinstvo,« pravijo članice Vokalne skupine Vilinke, ki se za pomoč in podporo zahvaljujejo podjetjem, ustanovam in posameznikom.

M. L., foto: Jure Urek in Ljubo Motore

