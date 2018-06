Ukradli žagi; ilegalca predali Hrvatom

20.6.2018 | 12:50

Foto: arhiv DL

Na območju Šentruperta je v noči na torek nekdo vlomil v gospodarski objekt in izmaknil dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

V minuli noči pa je v Trebnjem nekdo vlomil v prostore prodajalne. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Tribučah izsledili in prijeli državljana Alžirije ter državljana Maroka, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.