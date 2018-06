Košarica RK: zbrali izdelkov za 193 paketov

20.6.2018 | 16:30

Fotografija iz akcije v Škocjanu. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je v maju že tradicionalno organiziralo akcijo Košarica RK, tokrat v 26 trgovinah in v 11 dolenjskih osnovnih šolah. »Zbirali smo prehranske in higienske artikle ter šolske potrebščine za socialno ogrožene družine in posameznike. Videli smo, da ljudem ni vseeno za socialno šibkejše, saj nam je uspelo zbrati izdelkov za 193 paketov v vrednosti 4.703 evrov, ki smo jih ali pa jih bomo v kratkem razdelili pomoči potrebnim posameznikom in družinam po krajih, kjer so se prehranski artikli zbirali,« je sporočila Mateja Šlajkovec iz novomeškega združenja.

Zbrali so tudi kar nekaj šolskih potrebščin v vrednosti 508 evrov, ki jih bodo uporabnikom razdelili v njihovem skladišču. »Hvala vsem darovalcem in prostovoljcem, ki so nam pomagali, da je akcija uspela,« je še dodala.

M. Ž.