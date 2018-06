Lastniki hiš na Glavnem trgu zaustavili delavce; Vaščani zahtevajo umik investitorja

20.6.2018 | 18:30

Lastniki nekaterih hiš v mestnem jedru Novega mesta so prejšnji četrtek za nekaj začasa ustavili delavce CGP, ki v spodnjem delu Glavnega trga tlakujejo tako po središču kot tik ob njihovih hišah. Nekaj jih je namreč menilo, da so delavci posegli v zasebno lastnino in so njihove hiše zaradi nepravilnosti izvajalca ogrožene. Poklicali so tudi policijo, strasti pa ta dan na terenu niso mogli pomiriti niti predstavniki občine niti projektantov. Več o tem v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Na območju nekdanje vojašnice na Puščavi podjetje GM Kuselj zbira lesne odpadke. Bližnji krajani trdijo, da jih tudi predeluje, ob tem pa nastajajo hrup, prah in smrad. Pišemo tudi o tem.

Vremenski pojavi postajajo vse bolj ekstremni, v kar smo se lahko nedavno prepričali tudi v primeru Bele krajine, kjer je tolkla ogromna toča in povzročila več milijonsko škodo. Slovenci smo se vremenskim pojavom prilagodili tudi s povečanimi vplačili premij za zavarovanje škodnih primerov, povezanih z vremenom. A po ocenah zavarovalnic je pri nas še vedno nezavarovanih okoli 40 odst. vseh stanovanj. Podrobnosti preberite v sveže tiskanem Dolenjcu.