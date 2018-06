Za pump track denarja (še) ne bo

20.6.2018 | 15:00

Med razpravo o pump tracku je bilo slišati marsikaj zanimivega: da je občinski svet pozabil na obljubo mladim veslačem, ki še vedno nimajo ustreznih prostorov, pa da bo mladina na kolesih v ŠP Breza motila balinanje upokojencev ...

Rok Rebrnik iz podjetja Espri je svetnikom in svetnicam predstavil dve možnosti glede vrtca in predlagal novogradnjo, a je bila za večino skoraj 4-milijonska naložba preveč. Odločitev bodo po dodatnih analizah sprejemali septembra.

Ob koncu seje so se V Straži dotaknili tudi jesenskih lokalnih volitev in na mizo je odkrito padla prva ponudba, a o tem podrobneje v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Straža - Straški občinski svetniki in svetnice so se včeraj sestali na zadnji občinski seji pred poletjem in ob dolgem dnevnem redu zanj porabili dobrih pet ur. Med drugim so sprejeli občinski proračun za prihodnje leto, ki predvideva 4,3 milijona evrov prihodkov in 4,4 milijona evrov odhodkov, od česar bi dobra dva milijona evrov namenili za investicije.

Po daljši razpravi so sprejeli tudi rebalans letošnjega občinskega proračuna, kjer so se nekoliko dvignile postavke zaradi večjih naložb v občini, občinska uprava pa je z rebalansom med drugim želela zagotoviti več kot 40 tisočakov za postavitev pump tracka v športnem parku Breza. A s tem predlogom med drugim ni soglašal odbor za okolje, prostor, komunalo in promet, ki mu predseduje Lidija Plut (LKOS), pa tudi več svetnikov, kot so Borut Likar (LKOS), Marija Mihelič (RIOS) idr. Zdelo se jim je, da je naložba v šport za mlade vsekakor dobrodošla, a da gre za precej denarja, ki bi prav prišel tudi ostalim športnikom, in da bi bilo smotrno premisliti tudi o drugih lokacijah za takšno progo, ki je dobro obiskana tako v Dolenjskih Toplicah kot v Novem mestu.

Župan Dušan Krštinc jim je sicer večkrat pojasnil, da se je zgolj odzval na pobudo mladih, ki so ga obiskali s to zamislijo, a je občinski svet na koncu rebalans potrdil z amandmajem, da se ta denar raje nameni za tekoče vzdrževanje cest, svetniki pa so dodali, da naj občina za naslednje leto pripravi projekt glede pump tracka z oceno ostalih ustreznih lokacij.

Ena pomembnejših točk obsežnega dnevnega reda je bila odločitev občinskega sveta, ali bodo prostorsko stisko domačega vrtca in šole reševali z dozidavo šole ali novogradnjo vrtca. Kljub daljši razpravi, odločitve niso sprejeli, saj se je izkazalo, da je ena od možnosti tudi vključitev koncesije zasebnemu vrtcu. Ker gre po obeh predstavljenih variantah za od 2 do skoraj 4-milijonsko naložbo, kar predstavlja višino celotnega lokalnega proračuna, so dokončno odločitev prestavili na septembrsko sejo.

Občinski svet se je včeraj med drugim seznanil s težavami starostnikov v občini, pa delovanjem medobčinskega inšpektorata in poslovnim planom Komunale Novo mesto, soglasno so v prvem branju sprejeli tudi predlog o ustanovitvi podjetja Cero-DBk kot osma občina od desetih občin družbenic Ceroda, in podobno kot ostale občine nekoliko dvignili turistično takso. S sedanjih 1,04 evra na osebo na nočitev se bo s 1. januarjem 2019 taksa dvignila na 1,5 evra, v ceno pa je že vključena tudi t.i. promocijska taksa (1,2 evra bo torej prihodek občine, 0,3 pa države oz. STO). Taksa v Straži tako ostaja med najnižjimi od ostalih dolenjskih občin.

Daljša razprava je bila sinoči tudi ob sprejemanju odlokov, vezanih na določitve taks za podane vloge občanov za spremembo namenske rabe zemljišč ali lokacijsko preveritev, kar po novem omogoča spremenjena zakonodaja. O tem podrobneje v naslednjih tiskanih izdajah Dolenjskega lista, pa tudi o predvolilni pobudi ob koncu dolge občinske seje.

M. Martinović

Galerija