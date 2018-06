Mladi na poti do svojega podjetja

20.6.2018 | 19:00

V LokalPatriotu so zaključili še z drugo skupino usposabljanja za mlade podjetnike. (Foto: LokalPatriot)

Novo mesto - LokalPatriot je v okviru projekta »Mladi podjetniki – z uspešnim usposabljanjem do novega podjetja«, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom Evropske unije, in pri katerem sodeluje kot partnerska organizacija uspešno izvedel oba predvidena sklopa delavnic za bodoče mlade podjetnike. Pri tem je tesno sodeloval z Zavodom republike Slovenije za zaposlovanje, še posebej z novomeško območno enoto zavoda, so sporočili iz LokalPatriota.

Usposabljanja se je v dveh skupinah udeležilo 31 kandidatov, starih do 29 let, prav vsi pa so uspešno zaključili usposabljanje in bodo v prihodnjih mesecih odprli svoja podjetja ter stopili na samostojno podjetniško pot. »Ponudba storitev, ki jih bodo opravljali, je izjemno pestra – od spletne prodaje oblačil ter veganskih izdelkov, peke »mehurčkastih« vafljev, palačink in pic, prodaje kamnitih oblog, izdelave pasjih boxov, agentskih glasbenih storitev, do postavitve spletnih strani, foto in video produkcije ter še marsičesa,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Namen projekta je udeležencem pomagati pri ustanavljanju podjetij, končni cilj projekta pa je prav to, da z novo pridobljenimi znanji na usposabljanjih odprejo svoje podjetje in s čim manj pretresi začnejo svojo samostojno poklicno pot. Na usposabljanjih so mladi spoznali osnove podjetništva in kje je mogoče dobiti informacije o ustanovitvi podjetja, poleg tega pa tudi razlike med različnimi oblikami pravnih oseb, osnove računovodstva, trženje in financiranje podjetij, davke in sodobne digitalne tehnologije, so navedli.

Cilj projekta je v dveh letih do odprtja projekta pripeljati 49 mladih podjetnikov, ki jim bodo mentorji na voljo tudi po ustanovitvi podjetij, so še dodali v LokalPatriotu.

M. Ž.