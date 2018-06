V Slovenski vasi trije poškodovani

20.6.2018 | 19:15

Novo mesto, Brežice - Danes ob 13.50 sta se v Slovenski vasi v občini Šentrupert zaleteli osebno in kombinirano vozilo, pri čemer so se tri osebe poškodovale. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali kraj nesreče in urejali promet, s tehničnim posegom iz osebnega vozila rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, odklopili akumulatorja na vozilih in očistili razlite motorne tekočine. Tri poškodovane osebe so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in jih prepeljali na nadaljnje zdravljenje.

Ob 13.23 je v kraju Bojsno, občina Brežice, gorela suha trava. Požar na površini 40 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Globoko.

Ob 13.19 je pri Velikem Obrežu, občina Brežice, gorela suha trava. Požar na površini 2,5 ha so pogasili gasilci PGD Veliki Obrež, Mihalovec in Kapele.