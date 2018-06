V Črnomlju polno zasedeni z zbiranjem vlog

Na črnomaljski občini, kjer so pred tednom začeli zbiranje vlog za prijavo škode, na stavbah nastale zaradi nedavnega močnega neurja s točo, so z zbiranjem teh polno zasedeni. Ocena skupne škode v Občini Črnomelj je medtem presegla 20 milijonov evrov, njen končni znesek bo znan predvidoma julija, je županja Mojca Čemas Stjepanovič povedala za STA.

Čemas Stjepanovičeva je dejala, da vloge nenehno prihajajo. Uradnih ur nimajo, sprejemajo jih od 7.30 do 17. ure. Občinski uradniki jih ljudem pomagajo izpolniti, koliko jih bodo dobili, bodo videli 26. junija, ko poteče rok za njihov prejem. Upoštevali bodo tudi kakšno zapoznelo vlogo, je še dodala.

Oškodovanci obrazec vloge lahko dobijo v občinski mali sejni sobi ali na uradni občinski spletni strani. Vloge morajo oddati najkasneje do petka, 22. junija. Izpolnjenim vlogam naj po možnosti priložijo fotografije nastale škode. Oškodovanci lahko vloge na naslov občine pošljejo tudi z navadno pošto. Upoštevali bodo vloge, ki bodo na občinsko vložišče prispele do vključno torka, 26. junija do opoldneva.

Oškodovanci lahko škodo prijavijo le na omenjenem prijavnem obrazcu in v skladu z objavljenimi navodili, so še sporočili s črnomaljske občine.

V Črnomlju bodo tudi v okviru prireditev 55. Jurjevanja v Beli krajini, ki z različnimi prireditvami poteka do nedelje, v četrtek pripravili dobrodelni koncert za pomoč družinam, prizadetim z nedavno točo.

Četrtkov večer, ki ga bodo v Jurjevanjski dragi začeli z družinskim piknikom, s pastirskimi igrami in z ustvarjalnimi delavnicami so poimenovali Belokranjci do konca svojih danof - dobrodelni večer ob kresu za pomoč družinam, prizadetim v ujmi.

Nadaljevali ga bodo z osrednjo občinsko prireditvijo od dnevu državnosti, nastopoma perujske folklorne skupine MiPeru in adlešičkih Kresnic ter večer končali z dobrodelni koncertom z Magnificom, s Perom Lovšinom in drugimi glasbeniki.

Škodo za v toči prizadete družine črnomaljske občine zbirata tudi Rdeči križ Slovenije in Karitas.

