S helikopterjem v UKC; kadilo se je iz motorja

21.6.2018 | 07:00

Foto: arhiv

Včeraj ob 10.29 uri sta posadka helikopterja Letalske policijske enote in dežurna ekipa Helikopterske enote nujne medicinske pomoči Maribor s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Kadilo se je iz motorja

Ob 18.44 se je v Rodinah, občina Črnomelj, kadilo iz parkiranega osebnega vozila. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar v predelu motorja, odklopili akumulator in motorni del pregledali s termovizijsko kamero.

Motena bo oskrba z vodo ...

Javno podjetje Komunala Brežice obvešča porabnike pitne vode iz dela naselja Piršenbreg ter manjši del Globokega (odcep naprej od Mediteran produkta d.o.o. pri križu levo gor do cerkve Sv. Barbare), da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na glavnem vodu motena dobava pitne vode danes od 7:30 ure zjutraj do predvidoma 11:00 ure.

... ponekod pa z elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JERNEJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA2, TP KAMENICA1, TP KRMAČINA, TP ŽELEZNIKI, TP VIDOŠIČI;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10.30 do 12.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3;

- od 11.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu 7. KRO 11.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Pijana gora med 7.15 in 7.50 uro ter med 14. in 14.30 uro, na območju TP Ardro med 7.25 in 8.45 uro ter med 13. in 13.55 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Gornji Šentlenart izvod Smer Trebež med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območjuTP Lončarjev dol med 11.15 in 12.50 uro, Žurkov dol med 8. in 9.30 uro, Žigrski vrh med 9.35 in 11. uro ter Dobje Podgradec med 13. in 14.30 uro.

M. K.