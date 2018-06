Krajinski park Lahinja kot učilnica v naravi

21.6.2018 | 10:10

V krajinskem parku Lahinja je bilo tokrat vse povezano z ajdo in konopljo.

Veliki Nerajec, Črnomelj - V okviru Jurjevanja so v Velikem Nerajcu predstavili projekt z naslovom Interpretacija naravne in kulturne dediščine v krajinskem parku Lahinja ali krajše KP Lahinja-učilnica v naravi. S projektom, ki bo veljal 82.500 evrov, in ga sofinancira Evropska unija, so začeli v začetku leta, zaključili pa ga bodo novembra. V njem je vodilni partner Ric Bela krajina, partnerja pa sta občina Črnomelj in društvo Sončno kolo.

Doslej so uredili oz. obnovili info center za KP Lahinja v Velikem Nerajcu in postavili ekološke sanitarije, Vera Vardjan pa je uredila prostore v belokranjskih hisih ter pripravila fotografsko razstavo. V drugem delu bodo oblikovali nove turistične produkte in popestrili ponudbo v parku. Med drugim si bodo obiskovalci s pomočjo 360-stopenjske tehnologije park ogledali kar v info centru, s slamo pa bodo prekrili še drugi nerajski his.

Dosedanje pridobitve so včeraj v Velikem Nerajcu predstavili na prireditvi Dan industrijske konoplje in ajde v Beli krajini, ki naj bi postala tradicionalna. V kulturnem programu so poleg domačinov sodelovali tudi člani folklorne skupine iz Peruja, ki so za pokušino pokazali, kakšen bo njihov nastop na letošnjem Jurjevanju.

Sicer pa je od danes od 9. ure zaradi Jurjevanja v Črnomlju popolna zapora Ulice Staneta Rozmana, Ulice pod lipo, Ulice na utrdbah in Ulice Mirana Jarca. Prepoved prometa po teh ulicah bo do ponedeljka, 25. junija, 12. ure. Obvoz je urejen.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Komentarji (1) 54m nazaj Marija BRAVO RIC Bela krajina in njegovi zaposleni, odlično delo kot vedno! Čestitke vseh občanov!!