Glavni trg: Kako napreduje prenova?

21.6.2018 | 11:20

Na gradbišču se razmere dnevno spreminjajo, prav tako prehodi za pešce.

V soboto bo zaprt dostop do objektov med hišnimi številkami 22 in 24, iz hotela Center so obvestili, da bo vhod skozi stranska vrata s parkirišča hotela oz. Sokolske ulice.

Novo mesto - »Urejanje pločnikov v sklopu prenove mestnega jedra se bo nadaljevalo v soboto, 23. junija. Izvedba teh del bo znova v določeni meri vplivala na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov, ker je potrebna odstranitev obstoječih pločnikov na začetku in betoniranje novih ob zaključku urejanja posameznih odsekov. Predviden odsek tokrat zajema objekte Glavnega trga s hišnimi številkami 22, 23 in 24, do katerih bo to soboto dostop s trga onemogočen. Izvajalec del je zagotovil, da bo v vmesnem obdobju (po oceni izvajalca bodo dela na tem odseku trajala približno teden dni) zagotovil dostope do objektov,« so sporočili z MO Novo mesto.

Kot smo poročali, so pred tednom dni posamezni lastniki ustavili gradnjo tik ob njihovih hišah, saj so želeli opozoriti na nevarnosti, ki grozijo starim objektom v mestnem jedru. Z občine so pojasnili, da so za sanacije temeljev in odpravo ostalih morebitnih pomanjkljivosti odgovorni lastniki sami ter da so z večino že dosegli dogovor glede nadaljevanja del.

Podrobneje o tem poročamo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista, z občine pa so v obvestilu o sobotnih zaporah dodali še: »Glede na pomisleke nekaterih lastnikov objekta izvajalec sporoča, da izkopi v neposredni bližini objektov ne posegajo v temelje, saj so globoki samo 20 cm. Nekoliko globlji izkop je za izvedbo del potreben približno pol metra od objekta.« Lastniki sicer nasprotno trdijo, da so delavci spodkopali tudi temelje njihovih hiš.

Tekst in foto: M. M.

Komentarji (2) 2h nazaj Oceni Šponar Saj lahko se zlažete, da ste dosegli dogovor, resnica je pa čisto drugačna. Dogovorov ni, delate na črno. Soglasij nimate, gradbenega dovoljenja pa tudi ne. Glede pomislekov pa tako, če občina trdi da so izkopi globoki samo 20cm, gradbeniki pa kopljejo 80-100cm v celotnem pasu ob zidu, to nekaj ne štimi a ne. 24m nazaj Oceni reziser ajde ne laži, opozicija je zelo majhna, , ubistvo je opozicija samo tale en človek s komentarji na tem portalu, vsakič se podpišes drugače.. ko..be