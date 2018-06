Prihodnjo pomlad že v novem poslovno-logističnem centru

21.6.2018 | 14:00

Komunala Trebnje ima zdaj sedež v središču Trebnjega.

Poslovno-logistični center bo zrasel v Trebnjem, nasproti podjetja Rem, ob cesti, ki vodi proti Mirnski dolini.

Svečani podpis pogodbe

Trebnje - Da namerava Komunala Trebnje zgraditi poslovno-logistični center, smo že poročali. Danes je to javno podjetje, ki je v lasti občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, stopilo še korak bližje svojemu cilju, saj sta direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič in direktor GPI Tehnike iz Novega mesta Drago Muhič podpisala pogodbo za njegovo izgradnjo. Pogodbena vrednost del je 2,85 milijona evrov, prostor urejanja pa meri slabih 13.000 kvadratnih metrov.

Kot je poudaril Tomšič je ta center pomemben zato, da se njihova dejavnost preseli iz središča Trebnjega na obrobje, kamor tudi sodi.

V Komunali Trebnje je 80 zaposlenih

"V zadnjih letih se je močno povečal obseg naših dejavnosti in prostori, ki jih uporabljamo zdaj, ne zadoščajo več našim potrebam. Ti prostori so v lasti Občine Trebnje, ki na tem mestu načrtuje gradnjo kulturnega doma. Leta 2016 smo našli primerno lokacijo na obrobju Trebnjega v smeri Mirnske doline, ki je optimalna za izvajanje naših dejavnosti na območju vseh štirih občin," je med drugim povedal Tomšič in v nadaljevanju pojasnil, da so v prvi polovici letošnjega leta objavili javni razpis za izvajalca del, na katerem so izbrali podjetje GPI Tehnika. Posebnost tega razpisa je bila, da so iskali izvajalca, ki bo poslovno-logistični center izgradil "na ključ", kar pomeni do uporabnega dovoljenja, zagotoviti mora tudi opremo.

Vrednost naložbe je 2,86 milijona evrov sicer pa je komunala za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, preddela, nadzor in komunalni prispevek plačala še okoli pol milijona evrov.

Muhič je poudaril, da je ta projekt za njih izziv, ki so ga z veseljem sprejeli. Sicer je GPI Tehnika v Trebnjem uspešno zgradila že več objektov. "Potrudili se bomo, da bo objekt tak, kot ga direktor in njegova ekipa pričakujejo," je dodal direktor GPI Tehnike.

Gradbeno dovoljenje pričakujejo v prihodnjih dneh, delati pa naj bi začeli najkasneje v začetku julija. Komunala računa, da se bodo v novi center preselili maja prihodnje leto. Grajen bo tako, da naj bi zadostil potrebam tega podjetja nadaljnji dve desetletji.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

