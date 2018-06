Vozila po levi strani in trčila v kombi

21.6.2018

O prometni nesreči na cesti med Mirno in Slovensko vasjo so bili policisti obveščeni okoli 14. ure. Ugotovili so, da je 29-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v kombinirano vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 49-letni voznik. Lažje poškodovano voznico, otroka, ki ga je prevažala v vozilu, in 29-letnega voznika kombiniranega vozila so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Motorist padel

Pri Petelinjeku se je včeraj nekaj pred 12. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je 29-letni motorist iz Avstrije, ki je na motorju prevažal potnico, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in padel. Lažje poškodovanega motorista in potnico so reševalci odpeljali v bolnišnico, povzročitelju nesreče pa so policisti izdali plačilni nalog.

»Pospravljal« po gospodarskem objektu

V noči na sredo je v Belšinji vasi na območju Trebnjega nekdo iz gospodarskega objekta odnesel varilni aparat, kotno brusilko in paletne vilice za traktor. Lastnika je oškodoval za 2800 evrov.

Na meji našli trojico, skrito na podvozju vlaka

Policisti Postaje mejne policije Dobova so v včerajšnjih popoldanskih urah med opravljanjem mejne kontrole in pregledom tovornega vlaka, ki je iz Srbije prevažal pločevino, na podvozju vagona našli skrite tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Iračan in pet Pakistancev ilegalno čez mejo

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Preloki in Črnomlju izsledili in prijeli državljana Iraka in pet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopil državno mejo. Po zaključenih policijskih postopkih so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

