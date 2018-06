Nocoj dobrodelni večer za Belo krajino

21.6.2018 | 15:00

Črnomelj - Jutri bo minilo 14 dni odkar je Črnomelj in okoliške belokranjske vasi doletela huda nevihtna ujma s točo, ki je za sabo pustila razdejanje kot ga ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Okrevanje bo dolgotrajno, finančni zalogaj za obnovo uničenega pa je za marsikatero prizadeto družino nepredstavljiv. Zato v črnomaljski Jurjevanjski dragi danes prirejajo RIC Bela krajina, Jurjevanje v Beli krajini, Srednja šola Črnomelj, JSKD OI Črnomelj, Klub belokranjskih študentov in Občina Črnomelj dobrodelni večer »Belokranjci do konca svojih danof«.

Na dobrodelnem koncertu bodo nastopili belokranjski rojak in šansonjer Magnifico kot solist in legendarni pankrt Peter Lovšin skupaj z Birsa Brothers, večer pa bosta zaključili dve belokranjski skupini, in sicer viniška indie rock skupina 2B in črnomaljska Pulover, ki preigrava koktajl bluesa, soula, jazza in popa. Vsi nastopajoči so se v dobro Belokranjcev in dobrodelnosti odrekli svojih honorarjev in se z veseljem odzvali povabilu organizatorjev, so sporočili iz RIC Bela krajina.

Pred dobrodelnim koncertom, ki se bo začel z nastopom Magnifica ob 21.15, bo v Jurjevanjski dragi od 18. ure dalje potekal še družinski piknik, osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti, nastop črnomaljskih srednješolcev, nastop perujske etno skupine in prižig kresa.

Vstopnine ne bo, zbirali pa bodo prostovoljne prispevke. Za pomoč družinam prizadetim v ujmi lahko posamezniki nakažejo prispevke, ki se jih v sklopu dobrodelnega koncerta zbira tudi na TRR Gasilske zveze Črnomelj, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj; SI56 0243 0001 8399 492, sklic: 00 8-6-2018, so še dodali v RIC Bela krajina.

M. Ž.

