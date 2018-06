Udje svetnikom grenijo življenje

21.6.2018 | 17:00

Bo temu sledil za ali proti? (Foto: M. L.)

Župan Srečko Ocvirk (v sredini) na seji ni imel težav s soglasji za predlagane sklepe. (Foto: M. L.)

Glede imenovanja Alenke Černelič Krošelj (levo) je dosedanji postopek predstavila predstavnica občine Brežice Jasmina Molan (desno). (Foto: M. L.)

Sevnica - Pomoč družini na domu v sevniški občini bo uporabnike stala tudi v prihodnje enako kot doslej, čeprav je sevniški občinski svet na včerajšnji seji odobril višjo ceno te socialno varstvene storitve. Podražitev bo šla v breme občinskega proračuna.

Svetniki so s sprejetim sklepom nekoliko spremenili občinski statut. Ena od sprememb se nanaša na 25. člen in zmanjšuje število članov odborov. Določa namreč, da delovna telesa, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, štejejo pet do devet članov, doslej je bilo članov lahko največ enajst.

V razpravi je kot prvi dejal Franc Pipan, da zavrača predlagano zmanjšanje. Utemeljitev, s katero zmanjšujejo število članov, in sicer da se nekateri člani delovnih teles ne udeležujejo sej teh teles in da bodo ob manjšem številu članov lažje dosegli udeležbo, Pipan zavrača. Če ne hodijo na seje, jih je treba zamenjati s tistimi, ki bodo sodelovali na njih, meni. Zmanjševanje števila članov pa je odmik lokalnega soodločanja od občanov. Zakaj pa ste število članov v preteklosti povečali na enajst, je zanimalo Pipana.

Število članov smo povečali, da bi vključili več ljudi, aželimo, da so delovna telesa sklepčna in da delujejo, je odgovoril župan Srečko Ocvirk.

Na papirju je članov enajst. Če jih zaradi tega, ker ne prihajajo na seje, odloča, na primer, šest, to tudi ni verodostojno, ni nič slabše, kot da bi odbor štel manj članov, je dejal Rado Kostrevc. Sedanji problem, da člani ne prihajajo na seje, bi se nemara dalo rešiti, kot je menila Tanja Novšak. Predsedniki strank naj izberejo za člane delovnih teles tiste, ki se bodo udeleževali sej.

Svetniki so po razpravi sprejeli predlagane spremembe statuta, s tem tudi predlagano zmanjšanje števila članov delovnih teles.

Spremenili so tudi poslovnik občinskega sveta. Tako so vanj zapisali že omenjeno zmanjšanje števila članov delovnih teles za dva. Novo je tudi to, da bodo seje delovnih teles odslej zvočno snemali.

Z rebalansom proračuna je občinski svet zagotovil dodaten denar za prenovo kuhinje v osnovni šoli Šentjanž. Ob tem je sprejel še amandmaja, s katerima bodo dobili denar za ureditev telovadnice v osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici in za nakup vozila za sevniški zdravstveni dom.

Na dnevnem redu so imeli svetniki med drugim tudi kadrovanje v javna zavoda. Tako so med drugim sprejeli sklep o soglasju k imenovanju Alenke Černelič Krošelj za direktorico Posavskega muzeja Brežice.

Tudi tokrat so v posebni točki dnevnega reda svetniki lahko vpraševali in predlagali. Tako je Franc Pipan predlagal, naj občina Sevnica pomaga v nedavnem neurju oškodovani občini Črnomelj. Dejal je, da naj taka sevniška pomoč gre neposredno k oškodovanim prebivalcem in ne, na primer, na Karitas ali Rdeči križ.

M. L.

