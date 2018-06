Sijoči zvezdi tudi Dežela kozolcev in grad Rajhenburg

21.6.2018 | 19:10

Šentrupert, Brestanica, Bruselj - Dežela kozolcev iz Šentruperta in prenova gradu Rajhenburg v Brestanici sta postali dve od 40 sijočih zvezd dobre prakse iz devetih držav Evropske unije.

Projekt Naj zvezde sijejo je izpeljalo devet evropskih poslancev, med njimi tudi naš Franc Bogovič. Na ta način so želeli okrepiti prepoznavnost kohezije v luči proračunskih pogajanj EU. Sijoče zvezde so projekti, ki so bili izvedeni s pomočjo kohezijskega denarja in so prinesli otipljive koristi Evropejcem.

Po otvoritvi razstave v Evropskem parlamentu in podelitvi certifikatov, ki sta se je udeležila tudi šentrupertski župan Rupert Gole in direktorica Dežele kozolcev Branka Brcar, je Gole povedal: "Nepozabno! Hvala vsem, ki ste soustvarjali zgodbo, ki je prepričala tudi EU in se zapisala na nebo najsvetlejših zvezd Evropske kohezijske politike."

Med 40 zvezdami je pet slovenskih, poleg Dežele kozolcev in gradu Rajhenburg še: center za ravnanje z odpadki Rcero Ljubljana,Dvorec Trebnik - prvi razpršeni hotel v Sloveniji in večnamenska športna dvorana v Podčetrtku.

J. A., foto: arhiv Ruperta Goleta