Voznik povozil otroka

21.6.2018 | 18:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 17.34 je v Ulici bratov Gerjevič v občini Brežice voznik osebnega vozila povozil otroka. Posredujejo reševalci NMP Brežice, več še ni znanega.

Trčila avtomobila, poškodovana v bolnišnici

Danes ob 10.20 sta na Černelčevi cesti v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu, posipali razlite motorne tekočine, počistili cestišče in nudili pomoč avto vleki. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Iz vozila se je kadilo

Včeraj ob 18.44 se je v Rodinah v občini Črnomelj kadilo iz parkiranega osebnega vozila. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar v predelu motorja, odklopili akumulator in motorni del pregledali s termovizijsko kamero.

Nevarnost neviht, hladno bo

Po podatkih Oddelka za meteorološke in oceanografske napovedi, Urada za meteorologijo in hidrologijo, Agencije RS za okolje, so danes popoldne in zvečer na severu in severovzhodu možne močnejše nevihte.

V petek zjutraj in dopoldne nas bo dosegla izrazita hladna fronta. Nevihte z močnimi nalivi in sunki vetra bodo zajele vso Slovenjo. Krajevno lahko v šestih urah pade tudi več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Predvsem na obali pričakujemo močne sunke vetra severnih smeri, ki lahko dosežejo 70 do 100 kilometrov na uro. Popoldne se bo dogajanje umirilo.

Po podatkih Oddelka za hidrološke napovedi lahko danes popoldne in zvečer ob močnejših nalivih predvsem na severu, v drugem delu noči na petek in v petek dopoldne pa tudi v večjem delu države hitro in močno porastejo manjši vodotoki in hudourniki. Ponekod lahko pride do razlivanj. V petek čez dan bodo reke naraščale, posamezne reke se lahko razlijejo v manjšem obsegu.

L. M.