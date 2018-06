Letos štirje novomašniki v novomeški škofiji

22.6.2018 | 10:05

Kapiteljska cerkev v Novem mestu (Foto: L. M.)

Novo mesto - Prihaja čas novih maš in kar štirje novomašniki so letos povezani s Škofijo Novo mesto.

Branko Jurejevčič, ki izhaja iz Župnije Podzemelj v Beli Krajini, je edini tako imenovani škofijski novomašnik, ki bo posvečen za novomeško škofijo in bo tudi neposredno deloval v pastorali po njenih župnijah. Duhovniško posvečenje bo prejel v ponedeljek, 25. junija, ob 10. uri v novomeški stolnici, novo mašo pa bo obhajal v nedeljo, 1. julija, ob 10. uri v župnijski cerkvi v Podzemlju.

Janez Barborič izhaja iz Župnije Šmarjeta in pripada neokatehumenski cerkveni skupnosti, znotraj katere je tudi opravil študij teologije in se vzgajal v misijonskem semenišču v Pulju na Hrvaškem. Barborič bo sprva deloval v škofiji Pulj, kasneje pa verjetno tudi po različnih misijonskih mestih. Barborič je duhovniško posvečenje že prejel 9. junija v Pulju, udeležila se ga je tudi skupina romarjev iz Šmarjete, novo mašo pa bo obhajal v nedeljo, 24. junija, ob 10. uri v župnijski cerkvi v Šmarjeti.

P. Benjamin Bevc izhaja iz Župnije Cerklje ob Krki in pripada jezuitskemu redu. Študiral je v Sloveniji, Franciji in Italiji. Služboval pa bo tam, kamor ga bo poslal redovni predstojnik. Duhovniško posvečenje bo skupaj z drugimi jezuitskimi sobrati prejel v četrtek, 28. junija, ob 17.30 v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani, novo mašo pa bo obhajal v nedeljo, 8. julija, v župnijski cerkvi v Cerkljah ob Krki.

P. Joachim Schmidt izhaja iz mesta Bydgoszcz na severu Poljske in pripada meniškemu redu kartuzijanov, ki živijo v samostanu v Pleterjah pri Šentjerneju. Glavni namen kartuzijanov je molitev za potrebe Cerkve in sveta. Ker pri kartuzijanih velja nekakšno pravilo, da ostanejo v istem samostanu vse življenje, bo p. Joachim kot menih v samostanu ostal v naši škofiji, svojo molitev in življenje pa daroval za potrebe celotne Cerkve in tudi naše škofije. Mašniško posvečenje bo prejel po rokah svojega rojaka, apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji mons. Juliusza Janusza v soboto, 11. avgusta, ob 10. uri v stari gotski cerkvi pleterskega samostana, novo mašo pa bo obhajal ravno tam v nedeljo, 12. avgusta, ob 8.30.

L. Markelj