Na novomeškem Pešbusu prek 240 potnikov in šoferjev

22.6.2018 | 08:05

Skupinska fotografija na prireditvi.

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je podelil priznanja 178 učencem in 63 spremljevalcem, ki so v tem šolskem letu sodelovali pri organiziranem pešačenju v šolo Pešbus.

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem.

Župan Macedoni se je več kot 240 udeležencem Pešbusa, staršem in ravnateljicam sodelujočih šol zahvalil, ker so projekt v tako velikem številu sprejeli za svojega in s tem naredili veliko dobrega za svoje zdravje, okolje, prometno varnost, medgeneracijsko solidarnost in povezovanje skupnosti: »Ponosen sem, da je Novo mesto s Pešbusom zgled in spodbuda za druge občine.«

Ob podpori novomeške občine so pri projektu Pešbus sodelovale štiri šole: na OŠ Center in na OŠ Drska je Pešbus potekal od 7. maja do 1. junija, na OŠ Stopiče od 14. maja do 25. maja, na OŠ Grm, kjer so projekt kot najuspešnejša šola v Sloveniji izvajali že lani, pa so se otroci lahko v šolo s Pešbusom odpravili celo šolsko leto. Na OŠ Center je sodelovalo 47 otrok in 16 spremljevalcev, na OŠ Drska 24 otrok in 9 spremljevalcev, na OŠ Stopiče 27 otrok in 15 spremljevalcev, na OŠ Grm pa 80 otrok in 23 spremljevalcev.

28 prostovoljcev in še ostali

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je za nemoten potek Pešbusa zagotovilo 28 prostovoljcev, ostali spremljevalci pa so bili starši in stari starši otrok, pa tudi učiteljice in učitelji. Posebej spodbudno je, da je OŠ Stopiče Pešbus izvedla izključno s svojimi spremljevalci, brez dodatnih prostovoljcev, saj je namen projekta ravno v tem, da hoja v šolo zopet postane samoumevna stalnica, s povezovanjem šole in skupnosti, brez dodatne zunanje podpore.

Po podatkih Inštituta za politike prostora (IPoP), ki je nacionalni koordinator Pešbusa, je do konca junija izvajanje Pešbusa ali Bicivlaka napovedalo 20 slovenskih šol, v katerih bo predvidoma sodelovalo 400 učencev. Za izvedbo Pešbusa je IPoP usposobili 50 udeležencev usposabljanj, na katerih je novomeško dobro prakso tesnega sodelovanja med občino, šolo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in prostovoljci predstavljala tudi koordinatorka Pešbusa na OŠ Grm Marjeta Ferkolj Smolič, oktobra lani pa je rekorden novomeški Pešbus na 2. Nacionalni konferenci o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje predstavljal župan Gregor Macedoni.

Kot navaja spletna stran Akt!vno v šolo, so otroci, ki v šolo hodijo peš, v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo. Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih. Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom. Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan. Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

